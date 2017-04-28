Забрался в детский лагерь

В Святогорске полицейские задержали взломщика, проникшего в детский оздоровительный лагерь. Сообщение о правонарушении поступило в Славянский отдел полиции около часу ночи 25 апреля. Сигнализировал сторож, который обнаружил на территории присутствие посторонних.

Оперативно прибывшие правоохранители увидели в одном из корпусов выбитое стекло в окне. Рядом на земле лежал телефон с факсом. Помещение оцепили и провели его тщательный осмотр. В одной из комнат под столом и был найден правонарушитель. Им оказался житель Донецка 1978 года рождения. При себе у него находились похищенные вещи и связка ключей.

Как рассказал задержанный, в лагерь он залез, чтобы поживиться перед началом курортного сезона. По сообщению пресс-службы славянского горотдела полиции, сейчас злоумышленник проверяется на причастность к подобным эпизодам, произошедшим в последнее время. В отношении него открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 УК Украины «Кража». Статья предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.