Забрался в детский лагерь

|28 апреля 2017
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В Святогорске полицейские задержали взломщика, проникшего в детский оздоровительный лагерь. Сообщение о правонарушении поступило в Славянский отдел полиции около часу ночи 25 апреля. Сигнализировал сторож, который обнаружил на территории присутствие посторонних.
Оперативно прибывшие правоохранители увидели в одном из корпусов выбитое стекло в окне. Рядом на земле лежал телефон с факсом. Помещение оцепили и провели его тщательный осмотр. В одной из комнат под столом и был найден правонарушитель. Им оказался житель Донецка 1978 года рождения. При себе у него находились похищенные вещи и связка ключей.
Как рассказал задержанный, в лагерь он залез, чтобы поживиться перед началом курортного сезона. По сообщению пресс-службы славянского горотдела полиции, сейчас злоумышленник проверяется на причастность к подобным эпизодам, произошедшим в последнее время. В отношении него открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 УК Украины «Кража». Статья предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.
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27 апреля 2017
• За сутки на блокпостах задержали 4 человек
• При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске
• «Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку
• Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский
• Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев
• «Музыкальный батальон» в Славянске
26 апреля 2017
• Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»
• В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев
• Флюорограф на Химике: процесс пошел
• Грейдеровку улиц взяли на контроль
• В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда
• Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка
• В Славянске объявлен очередной субботник
• Мастера спорта получили удостоверения
• Экологическими проектами займется область
• Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение
• В Славянске задержали бандероль с «кайфом»
• Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком
25 апреля 2017
• Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах
• Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо
• В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою
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Комментарии к статье «Забрался в детский лагерь»
В Святогорске полицейские задержали взломщика, проникшего в детский оздоровительный лагерь. Сообщение о правонарушении поступило в Славянский отдел полиции около часу ночи 25 апреля. Сигнализировал сторож, который обнаружил на территории присутствие посторонних.