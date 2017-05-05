Перепутал, убил и пытался сжечь

|5 мая 2017
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Славянские правоохранители задержали местного жителя, который зарезал женщину и пытался сжечь труп. Об этом сообщает пресс-служба Славянской прокуратуры.
Как установило следствие, 27 апреля, около 2:30 на пульт службы МЧС поступило сообщение о пожаре. Спасателей вызвала жительница Семеновки, которая рассказал, что в ее доме горит кухня. Также она сообщила, что в кухне без признаков жизни находится тело ее 44-летней подруги.
Прибыв вслед за пожарными, опергруппа полиции выяснила, что вечером подруги «хорошо посидели со спиртным», после чего разошлись по разным комнатам и легли отдыхать. Но отдыха не получилось. Ночью явился бывший муж хозяйки. 57-летний мужчина был пьян и намеревался «выяснить отношения» с экс-супругой. Возможно, перепутав женщин, он накинулся на подругу жены. Нанеся женщине 6 ножевых ранений в живот и грудную клетку, он решил замести следы преступления и поджег дом.
Задержали подозреваемого быстро. Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. На данном этапе ведется следствие.
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4 мая 2017
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• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
• Частный сектор ринулся за справками для субсидий
• Стоимость питания в садиках вырастет на 30%
• Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям
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3 мая 2017
• Волонтерское благоустройство
• Новая посадка на Ярослава Мудрого: попытка номер два
• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
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• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
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• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
2 мая 2017
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• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
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Комментарии к статье «Перепутал, убил и пытался сжечь»
Славянские правоохранители задержали местного жителя, который зарезал женщину и пытался сжечь труп. Об этом сообщает пресс-служба Славянской прокуратуры.