Перепутал, убил и пытался сжечь

Как установило следствие, 27 апреля, около 2:30 на пульт службы МЧС поступило сообщение о пожаре. Спасателей вызвала жительница Семеновки, которая рассказал, что в ее доме горит кухня. Также она сообщила, что в кухне без признаков жизни находится тело ее 44-летней подруги.

Прибыв вслед за пожарными, опергруппа полиции выяснила, что вечером подруги «хорошо посидели со спиртным», после чего разошлись по разным комнатам и легли отдыхать. Но отдыха не получилось. Ночью явился бывший муж хозяйки. 57-летний мужчина был пьян и намеревался «выяснить отношения» с экс-супругой. Возможно, перепутав женщин, он накинулся на подругу жены. Нанеся женщине 6 ножевых ранений в живот и грудную клетку, он решил замести следы преступления и поджег дом.

Задержали подозреваемого быстро. Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. На данном этапе ведется следствие.