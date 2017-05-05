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Фотофакт

Волонтерское благоустройство

Перепутал, убил и пытался сжечь

Светлана Вьюниченко
5 мая 2017 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянские правоохранители задержали местного жителя, который зарезал женщину и пытался сжечь труп. Об этом сообщает пресс-служба Славянской прокуратуры.

Как установило следствие, 27 апреля, около 2:30 на пульт службы МЧС поступило сообщение о пожаре. Спасателей вызвала жительница Семеновки, которая рассказал, что в ее доме горит кухня. Также она сообщила, что в кухне без признаков жизни находится тело ее 44-летней подруги. 

Прибыв вслед за пожарными, опергруппа полиции выяснила, что вечером подруги «хорошо посидели со спиртным», после чего разошлись по разным комнатам и легли отдыхать. Но отдыха не получилось. Ночью явился бывший муж хозяйки. 57-летний мужчина был пьян и намеревался «выяснить отношения» с экс-супругой. Возможно, перепутав женщин, он накинулся на подругу жены. Нанеся женщине 6 ножевых ранений в живот и грудную клетку, он решил замести следы преступления и поджег дом.

Задержали подозреваемого быстро. Уголовное производство открыли по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. На данном этапе ведется следствие.

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Славянские правоохранители задержали местного жителя, который зарезал женщину и пытался сжечь труп. Об этом сообщает пресс-служба Славянской прокуратуры.

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