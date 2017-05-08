В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше

|8 мая 2017
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Проверяя поступившую информацию, в одном из нежилых зданий Святогорска полицейские обнаружили оружейный схрон.
Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела, из тайника изъяли около полутысячи патронов разного калибра и два гранатомета РПГ-22.
Заброшенные здания правоохранители обследовали вместе с кинологом и специально обученной собакой. Она и нашла схрон, о котором сообщили полицейские источники. Изъятое оружие и боеприпасы отправили на экспертизу. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований. Славянский отдел полиции проводит проверку.
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• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
• В Татьяновке перезахоронили останки 86 неизвестных солдат
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Проверяя поступившую информацию, в одном из нежилых зданий Святогорска полицейские обнаружили оружейный схрон.