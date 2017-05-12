Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов

|12 мая 2017
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Об итогах двухнедельного усиленного дежурства Славянского ГО рассказала пресс-служба подразделения.
Как мы уже сообщали, в период майских праздников правоохранители усилили работу мобильных групп и стационарных постов, перекрыли нарядами все полевые дороги и повысили бдительность при проверке граждан и автотранспорта. В результате этой работы сотрудники полиции задержали трех лиц, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, 7 человек, поддерживающих связи с НВФ, и 4-х граждан, которые числятся в розыске за совершенные преступления. Кроме того, за указанный период правоохранители 5 раз изымали у населения взрывоопасные предметы и 6 раз - наркотические вещества.
В целом, личный состав обеспечивал общественный порядок на 30 массовых мероприятиях, проводимых на территории зоны обслуживания с 1-го по 9 мая. За это время зарегистрировано более 1300 заявлений о фактах правонарушений, 121 из которых имеют признаки уголовных деяний. Самый распространенный вид нарушений – семейные конфликты, возникшие, преимущественно, на почве злоупотребления алкоголем. Одно из сообщений касалось факта использования «георгиевской ленточки» участником празднования Дня победы над нацизмом. Данный инцидент был урегулирован прямо на месте. Связанных с этой темой провокаций, сообщает пресс-служба, в ходе мероприятий допущено не было.
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• В Шелковичном парке прошел финал областной «Патриотической игры»
• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
• Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах
• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
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Об итогах двухнедельного усиленного дежурства Славянского ГО рассказала пресс-служба подразделения.