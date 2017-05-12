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Фотофакт

Память и примирение

Полицейский «улов»: три боевика и семь коллаборантов

Павел Коротенко
12 мая 2017 Просмотров: 14 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Об итогах двухнедельного усиленного дежурства Славянского ГО рассказала пресс-служба подразделения.

Как мы уже сообщали, в период майских праздников правоохранители усилили работу мобильных групп и стационарных постов, перекрыли нарядами все полевые дороги и повысили бдительность при проверке граждан и автотранспорта. В результате этой работы сотрудники полиции задержали трех лиц, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях, 7 человек, поддерживающих связи с НВФ, и 4-х граждан, которые числятся в розыске за совершенные преступления. Кроме того, за указанный период правоохранители 5 раз изымали у населения взрывоопасные предметы и 6 раз - наркотические вещества.

В целом, личный состав обеспечивал общественный порядок на 30 массовых мероприятиях, проводимых на территории зоны обслуживания с 1-го по 9 мая. За это время зарегистрировано более 1300 заявлений о фактах правонарушений, 121 из которых имеют признаки уголовных деяний. Самый распространенный вид нарушений – семейные конфликты, возникшие, преимущественно, на почве злоупотребления алкоголем. Одно из сообщений касалось факта использования «георгиевской ленточки» участником празднования Дня победы над нацизмом. Данный инцидент был урегулирован прямо на месте. Связанных с этой темой провокаций, сообщает пресс-служба, в ходе мероприятий допущено не было.

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Об итогах двухнедельного усиленного дежурства Славянского ГО рассказала пресс-служба подразделения.

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