Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска

|25 мая 2017
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В дежурную часть горотдела полиции обратилась местная жительница. 45-летняя женщина сообщила о пропаже из ее дома золотых украшений и 2000 рублей РФ. Общая стоимость похищенного оценивается в 50000 гривен.
Поскольку следов взлома помещения правоохранители не обнаружили, у них возникло предположение, что ценности похитил кто-то из знакомых пострадавшей. Подтверждало такую версию и то, что украденное имущество хранилось не на виду, а в потайном месте. После проведения оперативных мероприятий, полицейские заподозрили в злодеянии 17-летнего студента местного колледжа, который встречался с дочерью заявительницы и часто посещал дом.
В разговоре с правоохранителями парень сознался в совершении кражи и рассказал, что похищенные ценности обнаружил, когда в отсутствие хозяйки осмотрел ее дом. Уму срочно понадобились деньги, и студент, выбрав удобный момент, обчистил потенциальную тещу. Футляр, в котором хранились ювелирные изделия, «будущий зять» выбросил на пустыре в мкр-не Северный. Позже этот предмет был приобщен к делу в качестве улики. По словам злоумышленника, золотые кольца, браслеты, серьги и цепочки он сдал в ломбард, а рубли обменял на гривни, выручив в итоге около 10 тысяч грн. Все эти деньги, по его признанию, он за неделю погулял с друзьями.
Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 УК Украины (кража). Поскольку ранее несовершеннолетний проблем с законом не имел, наказание для него будет достаточно лояльным – штраф, общественные работы или условная судимость.
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• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
• Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали
• В Былбасовке открылась первая в области опорная школа
23 мая 2017
• Чемпионат Украины по рукопашному бою
• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
• Над входом в центральный парк появилось название
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• Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву
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Комментарии к статье «Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска »
В дежурную часть горотдела полиции обратилась местная жительница. 45-летняя женщина сообщила о пропаже из ее дома золотых украшений и 2000 рублей РФ. Общая стоимость похищенного оценивается в 50000 гривен.