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Фотофакт

Вневоенная скульптура

Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска

Павел Коротенко
25 мая 2017 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Футляр, в котором хранились украденные ювелирные изделия, приобщен к делу в качестве улики.

В дежурную часть горотдела полиции обратилась местная жительница. 45-летняя женщина сообщила о пропаже из ее дома золотых украшений и 2000 рублей РФ. Общая стоимость похищенного оценивается в 50000 гривен.

Поскольку следов взлома помещения правоохранители не обнаружили, у них возникло предположение, что ценности похитил кто-то из знакомых пострадавшей. Подтверждало такую версию и то, что украденное имущество хранилось не на виду, а в потайном месте. После проведения оперативных мероприятий, полицейские заподозрили в злодеянии 17-летнего студента местного колледжа, который встречался с дочерью заявительницы и часто посещал дом. 

В разговоре с правоохранителями парень сознался в совершении кражи и рассказал, что похищенные ценности обнаружил, когда в отсутствие хозяйки осмотрел ее дом. Уму срочно понадобились деньги, и студент, выбрав удобный момент, обчистил потенциальную тещу. Футляр, в котором хранились ювелирные изделия, «будущий зять» выбросил на пустыре в мкр-не Северный. Позже этот предмет был приобщен к делу в качестве улики. По словам злоумышленника, золотые кольца, браслеты, серьги и цепочки он сдал в ломбард, а рубли обменял на гривни, выручив в итоге около 10 тысяч грн. Все эти деньги, по его признанию, он за неделю погулял с друзьями. 

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 УК Украины (кража). Поскольку ранее несовершеннолетний проблем с законом не имел, наказание для него будет достаточно лояльным – штраф, общественные работы или условная судимость.

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Комментарии к статье «Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска »

В дежурную часть горотдела полиции обратилась местная жительница. 45-летняя женщина сообщила о пропаже из ее дома золотых украшений и 2000 рублей РФ. Общая стоимость похищенного оценивается в 50000 гривен.

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