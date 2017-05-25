Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями

|25 мая 2017
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Пресс-служба Славянского горотдела полиции сообщает, что за пособничество террористам правоохранители задержали трех человек. В их отношении подозреваемых проводится оперативная проверка.
При проведении профилактической отработки зоны обслуживания, сотрудники полиции вышли на 28-летнего жителя Святогорска, который в 2014 году вступил в ряды пророссийских бандформирований. Выяснилось, что о захвате админзданий в Славянске он узнал из телевизионных новостей и решил приехать, чтобы увидеть происходящее своими глазами. На сооруженных боевиками баррикадах он встретил своих знакомых, которые пригласили его присоединяться и пообещали, что скоро они станут «новой властью». Прельстившись таким посулом, безработный мужчина начал помогать захватчикам в строительстве укреплений, однако через месяц осознал, что его просто используют в качестве рабочей силы. После этого житель Святогорска покинул ряды террористов, а с приходом в Славянск украинских военных, уехал в РФ. Прожив там 3 года, мужчина решил вернуться.
Схожую историю рассказал правоохранителям и 25-летний житель Славянска. Увлекшись весной 2014 года идеей «русского мира», он присоединился к террористам, получил позывной «Кулик» и нес службу на блокпосту в районе Славкурорта. В начале июля славянец выехал вместе с боевиками в Донецк, потом перебрался в Горловку, где на протяжении трех лет жил в казарме и работал «за еду». В конце концов, такая жизнь ему надоела и он решил воспользоваться реализуемой СБУ программой добровольной сдачи, для чего выехал на подконтрольную Украине территорию.
Кроме того, сотрудники полиции проверяют на причастность к деятельности НВФ еще одного жителя Славянска. По имеющимся у силовиков сведениям, в 2014 году 34-летний мужчина активно сотрудничал с террористами, а после их бегства хотел избежать ответственности, для чего сменил место жительства.
В настоящее время по всем трем фактам открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
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• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
• Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали
• В Былбасовке открылась первая в области опорная школа
23 мая 2017
• Чемпионат Украины по рукопашному бою
• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
• Над входом в центральный парк появилось название
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Пресс-служба Славянского горотдела полиции сообщает, что за пособничество террористам правоохранители задержали трех человек. В их отношении подозреваемых проводится оперативная проверка.