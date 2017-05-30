В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе

На прошлой неделе на подземном магистральном газопроводе в районе Мазаного Яра была обнаружена утечка газа.

Об этом на аппаратном совещании 30 мая сообщил заместитель начальника управления по газоснабжению и газификации Валерий Волков.

Поврежденный участок трубы был изолирован с помощью бандажа. В настоящий момент опасности для города возникшая ситуация не представляет.

Впрочем, отметил специалист, принятые меры носят лишь временный характер. Неисправная коммуникация требует капитального ремонта или замены. Как именно поступить, сейчас решает руководство ПАО «Донецкоблгаз».

Валерий Волков добавил, что ремонтные работы не повлекут остановки газоснабжения города — оно будет осуществляться по другому газопроводу.

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