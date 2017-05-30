В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе

|30 мая 2017
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На прошлой неделе на подземном магистральном газопроводе в районе Мазаного Яра была обнаружена утечка газа.
Об этом на аппаратном совещании 30 мая сообщил заместитель начальника управления по газоснабжению и газификации Валерий Волков.
Поврежденный участок трубы был изолирован с помощью бандажа. В настоящий момент опасности для города возникшая ситуация не представляет.
Впрочем, отметил специалист, принятые меры носят лишь временный характер. Неисправная коммуникация требует капитального ремонта или замены. Как именно поступить, сейчас решает руководство ПАО «Донецкоблгаз».
Валерий Волков добавил, что ремонтные работы не повлекут остановки газоснабжения города — оно будет осуществляться по другому газопроводу.
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• В Славянске придумали, как поставить новые светофоры
• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
• В Славянске выступит еще один военный оркестр
• Что не в порядке - документы или квалификация
• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
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На прошлой неделе на подземном магистральном газопроводе в районе Мазаного Яра была обнаружена утечка газа.