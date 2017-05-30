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Фотофакт

Вневоенная скульптура

В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе

Антон Скворцов
30 мая 2017 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На прошлой неделе на подземном магистральном газопроводе в районе Мазаного Яра была обнаружена утечка газа.

Об этом на аппаратном совещании 30 мая сообщил заместитель начальника управления по газоснабжению и газификации Валерий Волков. 

Поврежденный участок трубы был изолирован с помощью бандажа. В настоящий момент опасности для города возникшая ситуация не представляет. 

Впрочем, отметил специалист, принятые меры носят лишь временный характер. Неисправная коммуникация требует капитального ремонта или замены. Как именно поступить, сейчас решает руководство ПАО «Донецкоблгаз». 

Валерий Волков добавил, что ремонтные работы не повлекут остановки газоснабжения города — оно будет осуществляться по другому газопроводу.

ОДНИМ АЗБАЦЕМ 

  • За истекшую неделю бригадами слесарей аварийно-восстановительных работ КП «Славгорводоканал» ликвидированы 44 порыва и утечки на водопроводных сетях и 46 засоров канализации. 
  • Среднесуточная подача воды на город в отчетном периоде составила 26,9 тысячи кубометров — на 300 «кубов» больше, чем на позапрошлой неделе. Увеличение произошло за счет КП «Компания «Вода Донбасса» - от нее Славянск получал 21,3 тыс. м3 в сутки. Объем водоснабжения с фильтровальной станции не изменился и составлял 5,6 тыс. кубометров. 
  • Силами ПЕ «Славянсктеплосеть» заменен 941 метр тепловых сетей. Также ведется ремонт оборудования котельных. По словам директора предприятия Сергея Микитишина, подготовка к осенне-зимнему периоду идет по графику.  
  • По информации ГСЧС, в Славянске произошли четыре пожара. Жертв нет. Взрывоопасных предметов не обнаружено. 
  • По данным отдела образования, пришкольные лагеря посещают около 1 тыс. 900 учащихся. 
  • В течение недели от укусов клещей пострадал 21 человек. 
  • Размер финансирования на выплату майских пенсий составил 141 млн. грн.

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Комментарии к статье «В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе »

На прошлой неделе на подземном магистральном газопроводе в районе Мазаного Яра была обнаружена утечка газа.

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