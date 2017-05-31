Нелю Штепу выпустили из «аквариума», но не освободили

|31 мая 2017
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Ленинский районный суд Харькова продлил меру пресечения для бывшей славянской градоначальницы Нели Штепы на два месяца - до 25 июля.
Заседание состоялось 27 мая, а накануне по решению Апелляционного суда Харьковской области дело было передано из Коминтерновского райсуда в Ленинский. Это было сделано, поскольку В Коминтерновском суде не осталось достаточного количества судей, имеющих полномочия для рассмотрения громкого дела. В этот раз председательствующим судьей назначен Виктор Викторов. Также в коллегию вошли Виталий Бондаренко и Александра Гринчук.
По словам адвоката подсудимой, сторона защиты намерена добиться изменения меры пресечения.
- 15 мая жалоба Нели Штепы на нарушение права на справедливый суд была принята в Европейском суде по правам человека. И оттуда уже потребовали все постановления судов о мере пресечения, - сказал адвокат Александр Шадрин.
В то же время на подготовительном заседании Нелю Штепу удалили из зала «за неуважение к суду». Об этом рассказали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
- Обвиняемая вела себя так, что суд был вынужден принять решение об удалении ее из зала за неуважение к суду. Выполнение решения заняло определенное время, поскольку обвиняемая отказывалась покидать зал суда», - говорится в сообщении.
Судя по ролику, опубликованному на своей странице в соцсети «Фейсбук» адвокатом Штепы Дмитрием Марченко, «неуважительное» поведение экс-мэра Славянска было вызвано тем, что дело начинают слушать по четвертому разу.
Однако на слушания 30 мая ее все же привезли. Находясь за стеклом, в кабинке для подсудимых, она держала постер из склеенных бумажных листов: «Я, Штепа Неля Игоревна, объявляю голодовку до тех пор, пока Апелляционный суд и Высшая Рада Судей не вынесет законное решение об оценке действий судей ЛРС в г. Харькове». Штепа сообщила, что в знак протеста не ест уже три дня. Ее адвокат Александр Тананакин объяснил, что подзащитная действительно воздерживалась от пищи с воскресенья, 28 числа. Правда, насколько серьезно намерение Нели Штепы голодать, он сказать не смог.
На том же заседании, после объявленного перерыва, экс-мэру Славянска разрешили выйти из «клетки» и сесть рядом с адвокатами. Соответствующее решение суд принял по ходатайству стороны защиты. Адвокаты заявили, что содержание Штепы в помещении для подсудимых нарушает ее человеческие права и достоинство.
Добавим, что по словам прокурора Елены Кравченко, суд разрешил Штепе находиться рядом с адвокатами в зале суда с учетом европейской практики по соблюдению прав человека
- Это не влияет на меру пресечения, Штепа по-прежнему остается под стражей, - сказала она.
В этот же день было принято решение, что очередное рассмотрение дела по существу стартует 7 июня. Сторона защиты сообщила, что ранее Неля Штепа отказалась от суда присяжных, «доверившись профессиональным судьям».
Напомним, что ранее дело Штепы слушалось в Червонозаводском райсуде Харькова, где сменились две коллегии судей: под председательством Дениса Чудовского (уволен за нарушение присяги) и Виктора Ежова (отведен вследствие возбуждения в отношении него производства по факту содействия террористической группировке). Больше, по словам адвокатов, заявлять ходатайства об отводе судейской коллегии они не будут. Теперь главное, чтобы дело было рассмотрено до конца.
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Ленинский районный суд Харькова продлил меру пресечения для бывшей славянской градоначальницы Нели Штепы на два месяца - до 25 июля.