|8 июня 2017
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На перегоне Славянск-Шидловка в районе Былбасовки скоростной электропоезд «Hyundai» насмерть сбил пожилого мужчину. Сообщение об этом поступило поступило в Славянский отдел полиции 1 июня около 15:00.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что трагедия произошла на участке пути, не имеющем пешеходного перехода. Погибшим оказался 77-летний житель Былбасовки. По одной из версий, мужчина мог таким образом покончить жизнь самоубийством, поскольку о подобном намерении говорил знакомым за несколько дней до случившегося.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 276 УК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта». Проводится проверка.
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• «Оазис» и «Фо степ» покажут отчетные концерты
• Славянцы стали чаще «страдать животом»
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Комментарии к статье «На железной дороге погиб мужчина»
На перегоне Славянск-Шидловка в районе Былбасовки скоростной электропоезд «Hyundai» насмерть сбил пожилого мужчину. Сообщение об этом поступило поступило в Славянский отдел полиции 1 июня около 15:00.