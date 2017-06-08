На железной дороге погиб мужчина

На перегоне Славянск-Шидловка в районе Былбасовки скоростной электропоезд «Hyundai» насмерть сбил пожилого мужчину. Сообщение об этом поступило поступило в Славянский отдел полиции 1 июня около 15:00.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что трагедия произошла на участке пути, не имеющем пешеходного перехода. Погибшим оказался 77-летний житель Былбасовки. По одной из версий, мужчина мог таким образом покончить жизнь самоубийством, поскольку о подобном намерении говорил знакомым за несколько дней до случившегося.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 276 УК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта». Проводится проверка.