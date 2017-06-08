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Фотофакт

Гонки на мотоциклах

Житель Николаевки хранил дома минометную мину

Светлана Вьюниченко
8 июня 2017 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

У жителя Николаевки полицейские изъяли тротил и минометную мину.

По словам 24-летнего парня, взрывоопасные предметы он нашел в лесополосе недалеко от города. Зачем принес находку домой, молодой человек объяснить не смог. 

Как сообщили в пресс-службе славянского ГО, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами» УК Украины. 

Полицейские напоминают, что согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса, граждане. добровольно сдавшие правоохранителям оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.

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Комментарии к статье «Житель Николаевки хранил дома минометную мину»

У жителя Николаевки полицейские изъяли тротил и минометную мину.

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