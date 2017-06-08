Как не стать жертвой аферистов

|8 июня 2017
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С начала года в Донецкой области зафиксировано более тысячи фактов мошенничества. 98% из них совершены с использованием электронных платежных систем. Об этом сообщил начальник оперативно-поискового отдела ГУНП в Донецкой области Дмитрий Ногин.
По его словам, 60% случаев мошенничества приходится на продажу товаров через интернет. На втором месте - банковское мошенничество.
- Акции по типу «вы выиграли автомобиль» ушли в прошлое. Люди практически не клюют на данный вид мошенничества. Поэтому у аферистов появились новые схемы. «Ваша карта блокируется», «банк проводит расширение вашей кредитной линии», «вам подключили функцию оплаты такси через мобильный» - любой звонок или смс с предложениями «от вашего банка» может оказаться ловушкой, - говорит правоохранитель.
Полицейские различают три основных способа похищения средств с электронных счетов: переадресация с мобильного номера жертвы на телефон преступника, махинации с помощью мобильного приложения, изготовление дубликата сим-карты жертвы.
- Сегодня у преступников нет единой схемы, они каждый раз придумывают новые «разводы». Будучи тонкими психологами, они изучают свою жертву в процессе разговора и выбирают линию поведения. Поэтому единого рецепта, как защититься от мошенничества, нет. Но есть правила, соблюдая которые, вы станете для аферистов «крепким орешком», - объясняет майор Ногин.
Отличить мошенника от сотрудника банка просто. Работники банка никогда не требуют передачи им персональных данных. Без письменного разрешения клиента получить их законно банк не может.
Кроме того:
- не выкладывайте в открытом доступе свои персональные данные;
- ни в коем случае не сообщайте конфиденциальную информацию и содержание смс от банка посторонним;
- не проводите никаких манипуляций с финансами по телефону;
- не привязывайте финансовый номер к страницам в соцсетях;
- немедленно заблокируйте вашу карточку в случае каких-либо сомнений;
- используйте тарифные планы, при которых между оператором и клиентом заключается контракт, тогда все операции по изменению сим-карты будут проводиться лично в отделении компании при предъявлении паспорта;
- используйте надежные пароли.
Помните:
- банк никогда не просит перезвонить ему;
- все звонки в банк осуществляются исключительно на номер контакт-центра;
- сотрудники банка не звонят, чтобы узнать конфиденциальную информацию, тем более с неизвестных номеров;
- со всеми вопросами лучше обращаться в банк лично;
- желательно использовать разные номера мобильных телефонов для различных карт, чтобы мошенникам было сложнее получить доступ к вашим картам.
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• Славянцы стали чаще «страдать животом»
• В автомобильной аварии в Лиманском районе пострадали три человека
• Славянску дают 35 миллионов на ремонт роддома
7 июня 2017
• Свитолина в четвертьфинале Ролан Гарроса проиграла Халеп в трех сетах
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• 1 июня «Палермо» превращается в территорию счастливого детства
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• Золотой хет-трик славянских боксеров
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• «Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок
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С начала года в Донецкой области зафиксировано более тысячи фактов мошенничества. 98% из них совершены с использованием электронных платежных систем. Об этом сообщил начальник оперативно-поискового отдела ГУНП в Донецкой области Дмитрий Ногин.