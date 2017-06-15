Две угрозы лета: бешенство и клещи

По данным Славянского районного филиала Госсанэпидслужбы, в текущем году в городе было выявлено два случая бешенства у животных. При этом в связи с укусами животных в лечебные учреждения Славянска обратились 147 человек. Только 48 из них пострадали от четвероногих бродяжек. Остальные подверглись нападению домашних питомцев.

- Бешенство относится к группе наиболее опасных вирусных заболеваний. Если болезнь поразила организм, это всегда приводит к его гибели. В мире ежегодно фиксируется около 60 тыс. случаев смерти людей и животных от бешенства, - объясняют сотрудники СЭС.

Чтобы не пострадать от этой болезни, специалисты рекомендуют выполнять несколько простых правил. Следует избегать контактов с дикими и бродячими животными, не подходить к трупам животных. Домашних собак и кошек рекомендуется ежегодно прививать против бешенства. Если в поведении домашнего любимца появились непонятные изменения, если четвероногий друг погиб без видимых причин, нужно обязательно обратиться к ветеринару. Врач установит наблюдение или выяснит причину смерти животного. Не стоит оставлять без внимания укусы или царапины, полученные от незнакомого животного. Следует немедленно обратиться к врачу.

- В настоящее время прививки от бешенства - это не «40 уколов в живот», а всего 5 инъекций. Прививка является надежным средством предупреждения смертельного заболевания. При этом при наличии показаний успех зависит от своевременности прививок, - говорят специалисты СЭС.

Предупреждения санитарных врачей касаются и клещей. В последние годы эти членистоногие обитатели дикой природы активно мигрируют в парки, скверы, посадки и приусадебные участки. В нынешнем году в медучреждения Славянска и района обратились 193 человека, подвергшиеся укусам клещей. У 13 из них диагностированы заболевания.

Клещи переносят крайне опасные для человека болезни - энцефалит, туляремию, боррелиоз и другие инфекции. Для нашей местности наиболее характерен иксодовый клещевой боррелиоз, еще его называют болезнью Лайма.

- При заражении боррелиозом на коже в месте укуса появляется эритема - красное, четко очерченное кольцо. Потом оно может мигрировать по телу. Иногда болезнь протекает и без появления эритемы, - объясняют санитарные врачи.

Через некоторое время у человека повышается температура, он чувствует слабость, общее недомогание. Потом симптомы проходят, но болезнь остается. Возбудитель продолжает поражать все системы организма. В итоге это может привести к инвалидности и даже летальному исходу.

- Поэтому важно обратиться к врачу сразу после укуса и вовремя начать профилактику антибиотиками, - говорят сотрудники славянского филиала ГосСЭС.

Избежать контакта с клещами поможет соблюдение нехитрых правил. Выезжая на природу, следует одеваться соответствующим образом - штаны с плотно прилегающими манжетами, рубашка с длинными рукавами и застегнутым воротом, обязательно - головной убор. Собираясь домой, нужно внимательно осмотреть себя и спутников на предмет наличия клещей, а также хорошенько вытряхнуть одежду. Обычно это уберегает от укуса. Ведь даже попав на тело человека или животного, клещ не присасывается сразу. Он еще около 30 минут выбирает наиболее удобную для этого точку. Хорошо помогают противоклещевые репелленты. Наносить их следует не только на открытые участки тела, но и на одежду.