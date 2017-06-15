В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления

|15 июня 2017
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Смене руководителя комитета самоорганизации населения микрорайона предшествовал скандал, в котором оказалась замешана прежний председатель Инна Тарасенко.
Конфликт разгорелся 28 февраля, когда представительница мкр-на Химик отказалась почтить вставанием память погибшего десантника Романа Напрягло. Позже произошел еще один инцидент. 24 мая, во время минуты молчания в память погибших под Волновахой украинских военнослужащих, Инна Тарасенко демонстративно покинула зал. Реакцией общественности стала петиция, автор которой требовал от мэра и горсовета дать моральную оценку поведению председателя квартального комитета, вынести этот вопрос на рассмотрение сессии, освободить Тарасенко от занимаемой должности и обязать ее публично извиниться.
После того, как петиция набрала 250 голосов, она попала на изучение депутатской комиссии по вопросам депутатской деятельности, законности, правопорядка, регуляторной политики и противодействия коррупции, заседавшей 7 июня. Приглашение посетить заседание Инна Тарасенко проигнорировала, а извиняться перед родителями погибшего бойца отказалась. В то же время стало известно, что 30 мая она подала заявление о сложении с себя полномочий председателя комитета мкр-на Химик. 11 июня в микрорайоне прошло первое собрание, на котором жителям разъяснили процедуру первыборов.
Мотивацию Тарасенко отчасти пояснил мэр Славянска Вадим Лях. В ходе пресс-конференции, проведенной 12 июня, он сообщил, что в объяснительной записке Инна Тарасенко ссылается на тот факт, что на "той стороне" у нее погибли родственники. Признав уважительность такого аргумента, Вадим Лях, тем не менее, отметил, что эмоциональная нестабильность в сегодняшнее время несовместима с должностью руководителя органа самоорганизации населения.
Возвращаясь к депутатской комиссии, отметим, что изложенные в петиции требования участники заседания согласились включить в повестку дня ближайшей сессии горсовета.
Напомним, что подобный конфликт продолжается и еще по одной линии. Во время празднования 30-летия городской ветеранской организации, проходившего в первых числах мая в Доме культуры и окружающей среды, председатель профсоюзных организаций бюджетной сферы Славянска Людмила Шевченко ударила рамкой с грамотой одну из активисток, пришедших высказать протест присутствовавшему на мероприятии нардепу (на фото).
Пострадавшая в инциденте женщина подала заявление в полицию. По словам полковника Алешина действие, которое совершила председатель профсоюза, квалифицируется как умышленное нанесение легкого телесного повреждения (ст. 125.ч.1 УК Украины). Информация по этому факту внесена в ЕРДР.
Отметим, что, выступая на совете ветеранов 8 июня, Людмила Шевченко, которая, кроме прочего, является заместителем председателя этой организации, назвала действия полиции во время майского инцидента непрофессиональными. По ее мнению, правоохранители не смогли обеспечить порядок на мероприятии. Более того, члены ветеранской организации в своих выступлениях называли пострадавшей именно Людмилу Шевченко.
Расследование инцидента, как заявляют в славянском ГО, продолжается.
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• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
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• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
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• На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск
• Чем встречают гостей озера Славянского курорта
• Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ
• Получателям субсидий предлагают погасить долги
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Смене руководителя комитета самоорганизации населения микрорайона предшествовал скандал, в котором оказалась замешана прежний председатель Инна Тарасенко.