На улице Лозановича случился потоп

«Родник» забил из-под асфальта прямо посреди тротуара. Вода залила дворы окрестных пятиэтажек, из-за чего пешеходам пришлось пробираться под стенами домов и по газонам. Вода дошла до бульвара Пушкина напротив входа в парк, где полилась в ливневую канализацию, а через дворы дотекла аж до Васильевской (Октябрьской Революции).

К устранению аварии бригада аварийно-восстановительных работ «Славгорводоканала» приступила около 9:00. На время работ подача воды была остановлена.

По словам рабочих, порывы на данном водоводе происходят не первый раз, причем на разных его участках, и в последнее время все чаще. Причина, как и в подавляющем большинстве подобных ЧП, заключается в ветхом состоянии коммуникаций, которые лежат под землей несколько десятков лет. Поэтому вероятность того, что авария повторится вновь, остается высокой. По мнению сотрудников бригады АВР, во избежание этого изношенную трубу необходимо менять.