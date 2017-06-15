|15 июня 2017
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Утром в понедельник, 12 июня, в районе дома №16 на улице Лозановича произошла крупная авария на центральном водоводе.
«Родник» забил из-под асфальта прямо посреди тротуара. Вода залила дворы окрестных пятиэтажек, из-за чего пешеходам пришлось пробираться под стенами домов и по газонам. Вода дошла до бульвара Пушкина напротив входа в парк, где полилась в ливневую канализацию, а через дворы дотекла аж до Васильевской (Октябрьской Революции).
К устранению аварии бригада аварийно-восстановительных работ «Славгорводоканала» приступила около 9:00. На время работ подача воды была остановлена.
По словам рабочих, порывы на данном водоводе происходят не первый раз, причем на разных его участках, и в последнее время все чаще. Причина, как и в подавляющем большинстве подобных ЧП, заключается в ветхом состоянии коммуникаций, которые лежат под землей несколько десятков лет. Поэтому вероятность того, что авария повторится вновь, остается высокой. По мнению сотрудников бригады АВР, во избежание этого изношенную трубу необходимо менять.
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• Неизвестный меценат профинансировал реставрацию памятника Чехову
• На улице Лозановича случился потоп
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• В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен
• В мкр-не Химик - перевыборы председателя комитета самоуправления
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• Конфликт на мотокроссе, повышение тарифов на воду и единая платежка - о чем мэр говорил с журналистами
• Неиспользованный ресурс: пляжных зон в Славянске могло быть больше
• На Славкурорте и в Донце купаться безопасно. В других водоемах — на свой страх и риск
• Чем встречают гостей озера Славянского курорта
• Что делать славянцам со «спорными» долгами за газ
• Получателям субсидий предлагают погасить долги
• Следят ли патрульные за скоростью
• Бесплатные лекарства получили 5 тысяч человек
• На ремонт дорог ищут подрядчиков
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13 июня 2017
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Утром в понедельник, 12 июня, в районе дома №16 на улице Лозановича произошла крупная авария на центральном водоводе.