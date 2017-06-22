Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую

Курьезная история о том, как краматорчанин угнал авто в Славянске, используя эвакуатор, обрастает новыми подробностями. Как выяснилось, подозреваемый пытался давить на пострадавшую и проходит по делу об участии в незаконных вооруженных формированиях.

На прошлой неделе в славянский горотдел обратилась 36-летняя жительница с заявлением о краже автомобиля «Сузуки». Изсчезнувшая со двора многоэтажки машина была не на ходу, семья как раз собирала деньги на ее ремонт.

Для того, чтобы разыскать и задержать злоумышленника, полицейским потребовалось несколько часов. «Сузуки» обнаружили в Краматорске. Туда, наняв эвакуатор, авто отвез подозреваемый. Машину он оставил в жилом массиве, недалеко от своего дома. Мужчина планировал отремонтировать автомобиль и сделать на него документы. Но в его планы вмешались правоохранители.

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, родственники злоумышленника встретились с потерпевшей и пытались убедить ее, что автомобиль никто не воровал. Якобы муж молодой женщины продал его задержанному краматорчанину. Поверить в эти сведения женщина не могла, поскольку знала, что «купли-продажи» не было. Кроме того, документы на машину и ключи находились у нее. Чтобы избежать давления на себя со стороны ретивой родни, пострадавшая вновь вызвала полицию. В итоге, 20 июня суд определил злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Однако на этом история не заканчивается. Как выяснилось, еще в марте прошлого года в суд были направлены материалы о причастности этого краматорчанина к НВФ. По словам начальника управления уголовного розыска ГУ НП в Донецкой области Артема Кисько, дело до сих пор не рассмотрено, поскольку, как и сейчас, подозреваемый использовал общественность, заявляя, что «все сфабриковано». Однако теперь, пообещал Кисько, «грязные методы не помешают правосудию».