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Фотофакт

Динамика конфликта

В Богородичном женщина убила сожителя

Павел Коротенко
22 июня 2017 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Жительница села Богородичное смертельно ранила своего сожителя. О трагедии правоохранительные органы известили случайные свидетели – сестра погибшего 
и ее муж.

Как установила полиция, накануне участники инцидента совместно употребляли спиртные напитки. На определенной стадии застолье переросло в конфликт, в ходе которого 31-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила им своего 30-летнего оппонента в грудь. Вынув орудие убийства из тела сожителя, она попыталась стереть с него пятна крови и отпечатки пальцев.

Свидетелями происшествия стали сестра погибшего и ее муж. В этот момент они подходили ко двору, где произошла трагедия. В надежде на то, что раненого еще можно спасти, родственники вызвали скорую помощь. Однако прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть.

Как сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Фигурантка задержана по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Комментарии к статье «В Богородичном женщина убила сожителя»

Жительница села Богородичное смертельно ранила своего сожителя. О трагедии правоохранительные органы известили случайные свидетели – сестра погибшего 
и ее муж.

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