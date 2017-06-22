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Фотофакт

Динамика конфликта

Что такое пробация и какова ее цель

Антон Скворцов
22 июня 2017 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Система наказаний, не связанная с лишением свободы, существует в Украине давно. В ее арсенале - запрет занимать определенные должности, общественные работы и т. п. 

Сейчас в стране внедряется так называемая пробация - новый подход к работе с осужденными, который доказал свою эффективность во всем мире с точки зрения безопасности общества и предупреждения совершения повторных правонарушений. 

Согласно Закону Украины «О пробации», предусмотрено три вида такой работы. Первая - досудебная пробация. Она состоит в предоставлении суду информации о правонарушителе с учетом его жизненных обстоятельств для принятия справедливого решения о мере ответственности (иначе говоря, составление досудебного доклада). Вторая - наблюдательная пробация. Она заключается в проведении с правонарушителем надзорных и социально-воспитательных мероприятий, оказания ему психологической, консультативной и другой помощи, содействии трудоустройству, обучению, его участие в воспитательных мероприятиях и социально полезной деятельности. И, наконец, третья пробация - пенитенциарная. Она заключается в предоставлении помощи тем, кто готовится к освобождению из мест лишения свободы, в адаптации к жизни в обществе, а также содействии в трудоустройстве. 

С целью реализации нового подхода в Украине создаются Центры пробации, чья задача состоит в предоставлении услуг комплексной помощи правонарушителям (психологических, социально-педагогических, социально-медицинских, информационных, юридических и т. п.), что будет способствовать снижению уровня рецидива преступлений и скорейшему возвращению оступившихся граждан в социально-приемлемые условия жизнедеятельности на благо государства и общества

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Комментарии к статье «Что такое пробация и какова ее цель »

Система наказаний, не связанная с лишением свободы, существует в Украине давно. В ее арсенале - запрет занимать определенные должности, общественные работы и т. п. 

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