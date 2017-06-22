 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Динамика конфликта

Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»

Антон Скворцов
22 июня 2017 Просмотров: 14 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На прошлой неделе неизвестные пытались взломать официальный сайт КП «Славгорводоканал» slavvoda.dn.ua. Представители предприятия утверждают, что целью злоумышленников были персональные данные абонентов в «Личном кабинете».

Как рассказал системный администратор водоканала Андрей Игнатов, попытки взлома продолжались на протяжении четырех дней. Признаками вмешательства стали временные перебои в работе сайта. Догадки подтвердились после обнаружения посторонних скриптов (программ, предназначенных для организации сервисов сайта). 

Благодаря своевременному вмешательству администрации, заполучить искомые сведения хакерам не удалось. К концу рабочей недели работоспособность сайта была полностью восстановлена. 

К сожалению, гарантированной защиты от взлома нет, говорит Андрей Игнатов. Единственный способ предотвратить подобные действия — иметь в наличии резервную копию сайта. В случае попыток вмешательства поврежденную версию будут сразу же удалять, а вместо нее устанавливать сохраненную.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 июня 2017

В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы

Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»

Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников

Что такое пробация и какова ее цель

В Богородичном женщина убила сожителя

Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую

Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»

Славянск первым увидел «Единственный круг»

Славянску предложили начать «строить Европу»

Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»

Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова

Как полиция в один «клик» защищает славянцев

Свет в окошке

21 июня 2017

«Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке

В парке продолжают строить площадки

Опорная школа: медленно, но тщательно

Открытие областного диагностического центра затягивается

Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов

Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать

Динамика конфликта

Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции

«Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»

Не медлите с заявлениями на монетизацию

БТИ советует проверять документы перед заключением сделок

Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей

Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы

20 июня 2017

Кубок Конфедераций стартовал в России

Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева

«Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону

19 июня 2017

ФК «Славянск» потерял очки в Лимане

Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше

Также в разделе

Что такое пробация и какова ее цель

— 22 июня 2017 —

Система наказаний, не связанная с лишением свободы, существует в Украине давно. В ее арсенале - запрет занимать определенные должности, общественные работы и т. п. 

Читать далее ⇒

В Богородичном женщина убила сожителя

— 22 июня 2017 —

Жительница села Богородичное смертельно ранила своего сожителя. О трагедии правоохранительные органы известили случайные свидетели – сестра погибшего 
и ее муж.

Читать далее ⇒

Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую

— 22 июня 2017 —

Курьезная история о том, как краматорчанин угнал авто в Славянске, используя эвакуатор, обрастает новыми подробностями. Как выяснилось, подозреваемый пытался давить на пострадавшую и проходит по делу об участии в незаконных вооруженных формированиях.

Читать далее ⇒

Суд выслушал сторону обвинения по делу Нели Штепы

— 15 июня 2017 —

Ленинский районный суд Харькова перешел к слушанию по существу дела экс-мэра Славянска Нели Штепы. Очередное заседание состоялось 7 июня.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»»

На прошлой неделе неизвестные пытались взломать официальный сайт КП «Славгорводоканал» slavvoda.dn.ua. Представители предприятия утверждают, что целью злоумышленников были персональные данные абонентов в «Личном кабинете».

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников

«Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке

В парке продолжают строить площадки

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы

Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»

Славянск первым увидел «Единственный круг»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Не медлите с заявлениями на монетизацию

Софинансирование путевок: деньги есть, системы нет

В первом квартале бюджет Славянска перевыполнен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Свет в окошке

Российский связной

Прямая речь

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Кубок Конфедераций стартовал в России

Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева

«Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 июня 2017

В Славянске прошла акция по очистке города от стихийной рекламы

Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»

Горгаз просит пускать контролеров в дома, но при этом остерегаться мошенников

Что такое пробация и какова ее цель

В Богородичном женщина убила сожителя

Украл машину, используя эвакуатор и давление на потерпевшую

Славянские рок-музыканты стали победителями фестиваля «Я маю власну думку»

Славянск первым увидел «Единственный круг»

Славянску предложили начать «строить Европу»

Алина Зинченко: «Нас учили не высовываться и быть как все, а это неправильно»

Брейк-данс, «Сказка-парк», игротека: история увлечений Андрея Котлярова

Как полиция в один «клик» защищает славянцев

Свет в окошке

21 июня 2017

«Жилье для переселенцев»: ждем суда и просим ЕС об отсрочке

В парке продолжают строить площадки

Опорная школа: медленно, но тщательно

Открытие областного диагностического центра затягивается

Приемный покой в городской клинической больнице: котлован готов

Керамическая отрасль Славянска: легализовать нельзя заблокировать

Динамика конфликта

Чем встретит Славянск Дни молодежи и Конституции

«Город-сад» предлагает выразить понятие «межа»

Не медлите с заявлениями на монетизацию

БТИ советует проверять документы перед заключением сделок

Водоканалу сделали замечание за повторные порывы сетей

Частный сектор не дает «Водопонижению» чистить дренажные канавы

20 июня 2017

Кубок Конфедераций стартовал в России

Уорд ударами ниже пояса нокаутировал Ковалева

«Шахтер» и «Динамо» начали подготовку к сезону

19 июня 2017

ФК «Славянск» потерял очки в Лимане

Славянские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top