Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»

На прошлой неделе неизвестные пытались взломать официальный сайт КП «Славгорводоканал» slavvoda.dn.ua. Представители предприятия утверждают, что целью злоумышленников были персональные данные абонентов в «Личном кабинете».

Как рассказал системный администратор водоканала Андрей Игнатов, попытки взлома продолжались на протяжении четырех дней. Признаками вмешательства стали временные перебои в работе сайта. Догадки подтвердились после обнаружения посторонних скриптов (программ, предназначенных для организации сервисов сайта).

Благодаря своевременному вмешательству администрации, заполучить искомые сведения хакерам не удалось. К концу рабочей недели работоспособность сайта была полностью восстановлена.

К сожалению, гарантированной защиты от взлома нет, говорит Андрей Игнатов. Единственный способ предотвратить подобные действия — иметь в наличии резервную копию сайта. В случае попыток вмешательства поврежденную версию будут сразу же удалять, а вместо нее устанавливать сохраненную.