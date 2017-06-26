Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком

В мкр-не Артема 23 июня, около 19:00, мотоциклист сбил женщину, которая переходила дорогу с детской коляской. проверяет все обстоятельства ДТП.

В результате аварии 25-летняя жительница города получила открытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Ее 5-месячный ребенок, к счастью, не пострадал. В последний момент мама успела оттолкнуть в сторону коляску.

Как выяснили полицейские, прибыв на место происшествия, наезд произошел на ул. Генерала Батюка. Мотоциклом «Восход» управлял 33-летний житель Харьковской области. При этом молодая мама с ребенком переходила дорогу по пешеходному переходу.

В пресс-службе славянского ГО сообщили, что на данный момент уголовное производство открыто по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года. Полиция проверяет все обстоятельства ДТП.