На Артема с 9 этажа упала женщина

Сообщение о том, что возле 9-этажного дома, расположенного в мкр-не Артема, обнаружен труп женщины, поступило в полицию 22 июня.

Правоохранителей вызвали сотрудницы расположенной неподалеку детской библиотеки, ставшие нево льными свидетелями события. Как рассказали они прибывшей оперативной группе, из окна библиотеки было видно, что по балкону 9 этажа ходит человек. Через некоторое время этот человек лежал уже на земле.

По сообщению пресс-службы Славянского ГО, смерть женщины наступила в результате падения с 9 этажа. Как и почему это произошло, сейчас выясняет следствие.