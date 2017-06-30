На Артема с 9 этажа упала женщина

|30 июня 2017
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Сообщение о том, что возле 9-этажного дома, расположенного в мкр-не Артема, обнаружен труп женщины, поступило в полицию 22 июня.
Правоохранителей вызвали сотрудницы расположенной неподалеку детской библиотеки, ставшие нево льными свидетелями события. Как рассказали они прибывшей оперативной группе, из окна библиотеки было видно, что по балкону 9 этажа ходит человек. Через некоторое время этот человек лежал уже на земле.
По сообщению пресс-службы Славянского ГО, смерть женщины наступила в результате падения с 9 этажа. Как и почему это произошло, сейчас выясняет следствие.
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• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
• В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области
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29 июня 2017
• Общественные туалеты в Славянске строить не будут
• В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны
• Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью
• Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы
• День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека
27 июня 2017
• Девочка, которую искала вся область, найдена мертвой
• О проблемах с назначением субсидий
• Университетская: ремонт скоро начнется
• Въезд на Северное кладбище откроют
• К платежам за электричество вновь вопросы
• Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду
• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
• В Славянске создают форум местного развития
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• ОСАГО В Украине: для чего нужен страховой полис на автомобиль
• Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства
• Славянские аграрии планируют провести жатву за 14 дней
26 июня 2017
• Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу
• Девятый титул Роже Федерера в Галле
• Полиция взяла на контроль мотоциклистов
• Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком
• Осовременивание, увеличение стажа, ликвидация спецпенсий: чего ждать от пенсионной реформы
• В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо
• С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу
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Комментарии к статье «На Артема с 9 этажа упала женщина»
Сообщение о том, что возле 9-этажного дома, расположенного в мкр-не Артема, обнаружен труп женщины, поступило в полицию 22 июня.