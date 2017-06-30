 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Молодежные увлечения

На Артема с 9 этажа упала женщина

Светлана Вьюниченко
30 июня 2017 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сообщение о том, что возле 9-этажного дома, расположенного в мкр-не Артема, обнаружен труп женщины, поступило в полицию 22 июня. 

Правоохранителей вызвали сотрудницы расположенной неподалеку детской библиотеки, ставшие нево льными свидетелями события. Как рассказали они прибывшей оперативной группе, из окна библиотеки было видно, что по балкону 9 этажа ходит человек. Через некоторое время этот человек лежал уже на земле. 

По сообщению пресс-службы Славянского ГО, смерть женщины наступила в результате падения с 9 этажа. Как и почему это произошло, сейчас выясняет следствие.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

30 июня 2017

В карьере на Артема опять появилось сточное озеро

На Артема с 9 этажа упала женщина

Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак

В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области

Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка

29 июня 2017

Общественные туалеты в Славянске строить не будут

В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны

Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью

Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы

День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека

Сон в летнюю ночь

27 июня 2017

Девочка, которую искала вся область, найдена мертвой

О проблемах с назначением субсидий

Университетская: ремонт скоро начнется

Въезд на Северное кладбище откроют

Вновь о долгах за газ

К платежам за электричество вновь вопросы

Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду

В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием

В Славянске создают форум местного развития

Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут

ОСАГО В Украине: для чего нужен страховой полис на автомобиль

Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства

Славянские аграрии планируют провести жатву за 14 дней

26 июня 2017

Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

Девятый титул Роже Федерера в Галле

Полиция взяла на контроль мотоциклистов

Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком

Осовременивание, увеличение стажа, ликвидация спецпенсий: чего ждать от пенсионной реформы

В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо

С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу

Также в разделе

Девочка, которую искала вся область, найдена мертвой

— 27 июня 2017 —

Шестилетняя Алина Васютина из города Горняк, расположенного недалеко от Селидово, найдена мертвой в подвале полузаброшенного дома. Перед смертью над ребенком издевались и, по всей видимости, изнасиловали. Поиски, продолжавшиеся более недели, завершились страшной находкой 26 июня в 21:30. 

Читать далее ⇒

Полиция взяла на контроль мотоциклистов

— 26 июня 2017 —

Начиная с 19 июня, Славянский отдел полиции проводит профилактическую отработку «Мотоциклист», в ходе которой сотрудники дорожной полиции выявляют нарушения Правил дорожного движения водителями мототранспортных средств.

Читать далее ⇒

Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком

— 26 июня 2017 —

В мкр-не Артема 23 июня, около 19:00, мотоциклист сбил женщину, которая переходила дорогу с детской коляской. проверяет все обстоятельства ДТП.

Читать далее ⇒

Хакеры пытались взломать сайт «Славгорводоканала»

— 22 июня 2017 —

На прошлой неделе неизвестные пытались взломать официальный сайт КП «Славгорводоканал» slavvoda.dn.ua. Представители предприятия утверждают, что целью злоумышленников были персональные данные абонентов в «Личном кабинете».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «На Артема с 9 этажа упала женщина»

Сообщение о том, что возле 9-этажного дома, расположенного в мкр-не Артема, обнаружен труп женщины, поступило в полицию 22 июня. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В карьере на Артема опять появилось сточное озеро

Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка

Общественные туалеты в Славянске строить не будут

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак

В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области

В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

О проблемах с назначением субсидий

Вновь о долгах за газ

К платежам за электричество вновь вопросы

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Сон в летнюю ночь

Свет в окошке

Российский связной

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

Девятый титул Роже Федерера в Галле

В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

30 июня 2017

В карьере на Артема опять появилось сточное озеро

На Артема с 9 этажа упала женщина

Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак

В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области

Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка

29 июня 2017

Общественные туалеты в Славянске строить не будут

В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны

Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью

Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы

День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека

Сон в летнюю ночь

27 июня 2017

Девочка, которую искала вся область, найдена мертвой

О проблемах с назначением субсидий

Университетская: ремонт скоро начнется

Въезд на Северное кладбище откроют

Вновь о долгах за газ

К платежам за электричество вновь вопросы

Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду

В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием

В Славянске создают форум местного развития

Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут

ОСАГО В Украине: для чего нужен страховой полис на автомобиль

Славянску нужна рабочая группа по вопросам предпринимательства

Славянские аграрии планируют провести жатву за 14 дней

26 июня 2017

Сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

Девятый титул Роже Федерера в Галле

Полиция взяла на контроль мотоциклистов

Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком

Осовременивание, увеличение стажа, ликвидация спецпенсий: чего ждать от пенсионной реформы

В Славянске состоялись соревнования по рукопашному бою и самбо

С третьей попытки: родинский «Шахтер» стал обладателем Кубка Донецкой области по футболу

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top