|30 июня 2017
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Сообщение об убийстве поступило в дежурную часть Славянского горотдела от местного жителя. Он рассказал, что работающий у него 44-летний мужчина совершил убийство напарника.
Как выяснили правоохранители, задержанный употреблял алкогольные напитки со своим 40-летним коллегой по работе. Когда спиртное закончилось, собутыльники отправились к ближайшему магазину за дополнительной дозой, но по дороге к торговому объекту рассорились и подрались. В потасовке старший участник конфликта схватил булыжник и поломил им голову своего оппонента. Испугавшись отвественности, тело убитого товарища он спрятал в растущих рядом зарослях камыша.
Спустя 3 дня, не выдержав угрызений совести, мужчина рассказал о совершенном злодеянии своему работодателю, который, в свою очередь, передал информацию силовикам. Стоит отметить, что за этот помежуток времени заявления о пропаже человека в горотдел полиции не поступало.
В настоящее время злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), наказуемое лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
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• Въезд на Северное кладбище откроют
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• В Славянске создают форум местного развития
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• Девятый титул Роже Федерера в Галле
• Полиция взяла на контроль мотоциклистов
• Мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с грудным ребенком
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Комментарии к статье «Убил и спрятал труп»
Сообщение об убийстве поступило в дежурную часть Славянского горотдела от местного жителя. Он рассказал, что работающий у него 44-летний мужчина совершил убийство напарника.