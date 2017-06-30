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Фотофакт

Молодежные увлечения

Убил и спрятал труп

Павел Коротенко
30 июня 2017 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сообщение об убийстве поступило в дежурную часть Славянского горотдела от местного жителя. Он рассказал, что работающий у него 44-летний мужчина совершил убийство напарника.

Как выяснили правоохранители, задержанный употреблял алкогольные напитки со своим 40-летним коллегой по работе. Когда спиртное закончилось, собутыльники отправились к ближайшему магазину за дополнительной дозой, но по дороге к торговому объекту рассорились и подрались. В потасовке старший участник конфликта схватил булыжник и поломил им голову своего оппонента. Испугавшись отвественности, тело убитого товарища он спрятал в растущих рядом зарослях камыша. 

Спустя 3 дня, не выдержав угрызений совести, мужчина рассказал о совершенном злодеянии своему работодателю, который, в свою очередь, передал информацию силовикам. Стоит отметить, что за этот помежуток времени заявления о пропаже человека в горотдел полиции не поступало.

В настоящее время злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), наказуемое лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

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Комментарии к статье «Убил и спрятал труп»

Сообщение об убийстве поступило в дежурную часть Славянского горотдела от местного жителя. Он рассказал, что работающий у него 44-летний мужчина совершил убийство напарника.

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