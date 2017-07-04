В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону

Конструкция представляет из себя стенд с размещенными на нем пасхальными яйцами, которые юные и взрослые славянцы мастерили в рамках общегородской акции. Здесь же хранится сертификат, удостоверяющий, что 28 апреля 2016 года Славянск установил новый национальный рекорд Украины, создав пасхальное дерево из 2954 писанок.

В этом году волонтеры объединения "Славянская мечта" решили напомнить о победе тематическим арт-объектом. Его открытие состоялось 15 апреля. В первые же дни фотозона стала довольно популярным местом, сюда приходили парами, семьями и компаниями. К сожалению, не все горожане проявили к объекту здоровый интерес. В конце минувшей недели его создатели обнаружили, что прикрывающее стенд оргстекло разбито (на фото).

Понимая, что найти негодяев вряд ли удастся, волонтеры, тем не менее, решили придать инцидент огласке. Они просят славянцев любить свой город, заботиться о нем, не проходить безучастно мимо актов вандализма и, тем более, не участвовать в них. Что касается поврежденного арт-объекта, то на момент выпуска номера уже начат сбор средств на его восстановление.