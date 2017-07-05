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Фотофакт

Славянск после оккупации

Какие собаки кусают славянцев

Светлана Вьюниченко
5 июля 2017 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

За неделю в городе было зафиксировано 8 случаев острой кишечной инфекции. Такие показатели представитель СЭС Павел Чуканов назвал крайне высокими.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень заболеваемости вырос на 80%. Кроме того, было отмечено по одному случаю заболеваний скарлатиной и болезнью Лайма. 

За тот же период 8 славянцев пострадали от укусов собак. По словам Павла Чуканова, преимущественно граждан кусали бродячие животные. 

- Обычно за неделю мы фиксируем до 10 случаев укусов. Этот показатель на протяжении долгого времени остается стабильным, - сказал санитарный врач. 

В свою очередь начальник КАТП Константин Водопьянов призвал жителей не препятствовать работе групп по отлову бродячих животных. Отвечая на вопрос о том, зачем вообще нужен отлов, если он не улучшает ситуацию, чиновник ответил в том духе, что, по крайней мер, не становится хуже.

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Комментарии к статье «Какие собаки кусают славянцев»

За неделю в городе было зафиксировано 8 случаев острой кишечной инфекции. Такие показатели представитель СЭС Павел Чуканов назвал крайне высокими.

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