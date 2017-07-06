На женщину в Славянске напал насильник с ножом

Около полуночи 2 июля в полицию позвонил 30-летний муж пострадавшей. Он рассказал, что поздним вечером его 27-летняя супруга возвращалась домой с работы. Когда она проходила через парк, за ней увязался незнакомый мужчина. Догнав женщину, он сначала заговорил с ней, а затем достал нож и, угрожая лишить ее жизни, совершил акт насилия.

Пострадавшая сумела подробно описать внешность злоумышленника, и в тот же день его задержали. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Совершенное фигурантом деяние квалифицируется по ч. 1 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Статья регламентирует наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Досудебное следствие продолжается.