На Донетчине опять похитили ребенка. Теперь в Константиновке

|6 июля 2017
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Не успела Донецкая область успокоиться после истории с 6-летней Алиной Васютиной, которую убили и изнасиловали в городе Горняк, как в Константиновке пропала 12-летняя девочка. К счастью, Ульяну Сечкину нашли живой. Мужчина, совершивший в отношении ребенка развратные действия, задержан.
В ночь на 4 июля в Константиновский горотдел обратился мужчина, который заявил о пропаже 12-летней дочери. Днем девочка с подругами пошла на водоем и до сих пор не вернулась. Сначала родители пробовали искать ребенка самостоятельно, и лишь спустя несколько часов обратились за помощью в полицию.
Комплекс поисковых мероприятий начался незамедлительно. Выяснилось, что на пляже к девчонкам подошли двое мужчин - молодой парень и человек средних лет. С ним в последний раз и видели Ульяну.
Правоохранители прочесали дачные кооперативы возле места, где пропала девочка. Оперативники обходили прилегающие районы и опрашивали местных жителей. В поисках были задействованы кинологи с собаками. Все блокпосты и выезды из города сразу перекрыли. Ориентировки на мужчину, с которым видели ребенка, разослали даже в соседние области. Портреты девочки и ее предполагаемого похитителя безостановочно транслировались по местному ТВ и в соцсетях.
Ульяну нашли через 10 часов. Она была одна, по словам полицейских, девочка «замерзла и трусилась». Ребенка согрели, успокоили, накормили. После этого к работе приступили психологи и медики.
К вечеру задержали и подозреваемого в похищении ребенка. Им оказался ранее судимый житель Макеевки 1973 года рождения. Он знал, что его ищут, но бежать из города не мог, поскольку все было перекрыто. Поэтому злоумышленник решил «залечь на дно» в другом районе города, предполагая, что там его никто не знает. Однако, благодаря широкой информационной кампании, жители поселка Сантуриновка узнали в нем человека, причастного к исчезновению ребенка. На одной из улиц за ним погнались незнакомые люди. Убегая от горожан, злоумышленник потерял обувь. Полицейские, прибывшие на место, пошли по следу.
Сработало и то, что наряды полиции находились буквально на каждой улице. Подозреваемый оказался в окружении, и, пытаясь оторваться от погони, попал прямо в руки полицейским.
- Благодаря взаимодействию с местными жителями, которые оказались неравнодушными к чужой беде, подозреваемого удалось загнать в тупик и задержать, - отметил заместитель начальника полиции Донецкой области, начальник криминальной полиции Сергей Колесник.
Действия задержанного предварительно квалифицированы по двум статьям УК Украины - ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 156 (развращение несовершеннолетних). Окончательный вывод о состоянии ребенка дадут медики. Назначен ряд экспертиз. Ведется досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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5 июля 2017
• Цена мира в Славянске: в исполкоме увековечили память погибших бойцов
• Славянск празднует третью годовщину освобождения
• На Карачуне Донетчина встретила своих защитников
• Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес
• Герои времен АТО теперь живут в стихах
• Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет
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• Кто и почему остался без воды на этой неделе
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4 июля 2017
• Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике
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• Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета
• В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону
• Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»
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• В карьере на Артема опять появилось сточное озеро
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• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
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Не успела Донецкая область успокоиться после истории с 6-летней Алиной Васютиной, которую убили и изнасиловали в городе Горняк, как в Константиновке пропала 12-летняя девочка. К счастью, Ульяну Сечкину нашли живой. Мужчина, совершивший в отношении ребенка развратные действия, задержан.