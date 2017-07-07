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Фотофакт

Славянск после оккупации

Крым не помог: задержали спустя три года

Павел Коротенко
7 июля 2017 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Пресс-служба Славянского ГО сообщает о задержании 30-летнего местного жителя, который три года скрывался от правосудия в аннексированном Крыму.

Летом 2014 года, воспользовавшись разрушенным состоянием контактных сетей городского электротранспорта, злоумышленник вместе со своим младшим братом совершил хищение троллей. Преступление было раскрыто по горячим следам, однако в отношении старшего подельника наказание так и не было применено. Опасаясь кары, мужчина уехал в аннексированный Крым, где украинские правоохранители не могли привлечь его к ответственности. 

Тем не менее, из своего поля зрения полицейские разыскиваемого не выпускали. Предполагая, что он может вернуться в Славянск, правоохранители контролировали возможные пункты его появления. Расчет оказался верным. Спустя 3 года злоумышленник приехал на побывку к родственникам. Тогда силовики и провели задержание.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража), что наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

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Комментарии к статье «Крым не помог: задержали спустя три года»

Пресс-служба Славянского ГО сообщает о задержании 30-летнего местного жителя, который три года скрывался от правосудия в аннексированном Крыму.

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