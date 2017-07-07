Крым не помог: задержали спустя три года

Пресс-служба Славянского ГО сообщает о задержании 30-летнего местного жителя, который три года скрывался от правосудия в аннексированном Крыму.

Летом 2014 года, воспользовавшись разрушенным состоянием контактных сетей городского электротранспорта, злоумышленник вместе со своим младшим братом совершил хищение троллей. Преступление было раскрыто по горячим следам, однако в отношении старшего подельника наказание так и не было применено. Опасаясь кары, мужчина уехал в аннексированный Крым, где украинские правоохранители не могли привлечь его к ответственности.

Тем не менее, из своего поля зрения полицейские разыскиваемого не выпускали. Предполагая, что он может вернуться в Славянск, правоохранители контролировали возможные пункты его появления. Расчет оказался верным. Спустя 3 года злоумышленник приехал на побывку к родственникам. Тогда силовики и провели задержание.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража), что наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.