|7 июля 2017
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Пресс-служба Славянского ГО сообщает о задержании 30-летнего местного жителя, который три года скрывался от правосудия в аннексированном Крыму.
Летом 2014 года, воспользовавшись разрушенным состоянием контактных сетей городского электротранспорта, злоумышленник вместе со своим младшим братом совершил хищение троллей. Преступление было раскрыто по горячим следам, однако в отношении старшего подельника наказание так и не было применено. Опасаясь кары, мужчина уехал в аннексированный Крым, где украинские правоохранители не могли привлечь его к ответственности.
Тем не менее, из своего поля зрения полицейские разыскиваемого не выпускали. Предполагая, что он может вернуться в Славянск, правоохранители контролировали возможные пункты его появления. Расчет оказался верным. Спустя 3 года злоумышленник приехал на побывку к родственникам. Тогда силовики и провели задержание.
В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража), что наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.
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6 июля 2017
• На Донетчине опять похитили ребенка. Теперь в Константиновке
• На женщину в Славянске напал насильник с ножом
• Суд в четвертый раз слушает свидетелей по делу Штепы
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4 июля 2017
• Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике
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Комментарии к статье «Крым не помог: задержали спустя три года»
Пресс-служба Славянского ГО сообщает о задержании 30-летнего местного жителя, который три года скрывался от правосудия в аннексированном Крыму.