С кусачими собаками конкурируют кусачие клещи

Об этом сообщил представитель СЭС Геннадий Лещенко (на фото). По озвученной им информации, за прошедшую неделю клещами были укушены 16 жителей города, зарегистрировано 3 случая клещевого боррелиоза.

В связи с этим специалист обратился ко всем ответственным службам, коммунальным предприятиям и проживающим в частном секторе горожанам с призывом скашивать сухостой и убирать сухие деревья.

Свои пожелания в адрес последних присовокупил и начальник Славянского РЭСа Виталий Колесник. Он напомнил, что владельцы индивидуальных усадеб обязаны самостоятельно обрезать растущие возле двора деревья, ветви которых попадают в охранную зону линий электропередач. Собственных мощностей предприятия, отметил руководитель, для этой работы не хватает.

Возвращаясь к санитарно-эпидемиологической обстановке, добавим, что, помимо клещей, славянцев продолжают атаковать и собаки, в том числе бездомные. За истекшие 7 дней санэпидслужба зарегистрировала 22 подобных факта, в 5-ти случаях собаки были бродячими.