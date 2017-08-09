На въезде в Славянск в ДТП разбилась семья

В воскресенье, 9 июля, на въезде в Славянск разбилась семья из Краматорска. Беременная женщина, находившаяся за рулем, и двое ее сыновей, получили тяжелые травмы. Отец семейства, сидевший на переднем пассажирском сиденье, погиб.

Как рассказали в пресс-службе Славянского горотдела, сообщение о ДТП поступило в полицию в 11:50. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС и два экипажа «скорой помощи». Полицейские установили, что 36-летняя водитель автомобиля «Хюндай Акцент» не справилась с управлением и совершила наезд на железобетонный столб.

В тот день шел дождь, дорога была мокрая. По словам очевидцев аварии, машина на скорости въехала в лужу, потеряла управление и налетела правой задней частью на препятствие.

Женщина, находящаяся на шестом месяце беременности, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленные раны головы. Ее 38-летний супруг от полученных травм скончался на месте. На заднем сиденье находились дети. У старшего, 16-летнего мальчика медики диагностировали перелом бедровой кости. У его 9-летнего брата обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом шейного отдела позвоночника.

Позже стало известно, что в аварию попала семья популярного краматорского хореографа Алены Мережко. В родном городе она руководит ансамблем «Элеонорушки».

Алене Мережко уже сделали операцию. К счастью, ребенок, которого она носит, не пострадал. Сейчас женщина находится в славянском роддоме. О том, что муж погиб, ей пока не сообщают.

16-летнему Александру предстоит дорогостоящая операция на ноге. Парня перевели в областную травматологическую больницу, которая сейчас располагается в Лимане. Мальчишка серьезно занимается футболом и мечтает о профессиональной карьере.

Младшего, 9-летнего Мирослава, в больницу доставили в бессознательном состоянии. Его прооперировали, вначале ребенок был на аппарате искусственного дыхания. Но, как сообщают друзья семьи в соцсетях, сейчас мальчик дышит самостоятельно.

Добавим, что на этом участке дороги за три дня произошло три аварии. В них пострадали 7 человек. 7 июля автомобиль ВАЗ, превысив скорость, въехал в DAEWOO, когда эта машина притормозила для поворота. В этот же день на том же участке дороги ситуация повторилась. Девушка, находившаяся за рулем ВАЗ 2110 темного цвета, выезжала со второстепенной дороги. Однако не пропустила автомобиль ВАЗ 2110 серебристого цвета. В итоге серебристая «десятка» ударила в бок авто темного цвета.

Полиция, призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и учитывать погодные условия. Ведь ценой легкомыслия часто становится человеческая жизнь.

не оставайтесь равнодушными

Алене Мережко и ее сыновьям потребуется длительное лечение. В Краматорске и Славянске организован сбор средств для того, чтобы помочь пострадавшей семье. Номер карты брата пострадавшей: Приватбанк № 5168 7551 0089 1056, Мережко Анатолий.