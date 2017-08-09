Во время судебного заседания Неле Штепе пришлось вызывать скорую помощь

Ленинский районный суд Харькова продолжает рассматривать обвинение в отношении экс-мэра Славянска о посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористических организаций. Очередные заседания были назначены на 21 и 24 июля, однако одно из них не состоялось.

Причина, по которой Нелю Штепу не доставили из СИЗО в зал суда – проведение планового медицинского освидетельствования обвиняемой. При этом указывалось, что данных о резком ухудшении ее здоровья нет. В то же время, по информации адвоката Нели Штепы Дмитрия Марченко, его подзащитную госпитализировали в кардиологическое отделение городской клинической больницы в связи с острым гипертоническим кризом.

24 июля экс-чиновницу все же отконвоировали на судебное заседание, но в ходе его проведения обвиняемой пришлось дважды вызывать «скорую»: первый раз сразу после начала заседания, второй – в момент, когда суд удалился в комнату для совещаний. Госпитализация в обоих случаях не потребовалась.

Если говорить о вынесенном вердикте, то суд своим решением постановил продлить содержание Нели Штепы под стражей еще на 2 месяца - до 21 сентября. Ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения было отклонено.

Напомним, что действия бывшей руководительницы Славянска квалифицируются обвинением по признакам ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Арестовали ее 13 июля 2014 года. В настоящее время, из-за неоднократной смены судей, дело рассматривается в 4-й раз. Сама Неля Штепа свою вину отрицает, утверждая, что антигосударственные высказывания ее принуждали озвучивать под дулом автомата.