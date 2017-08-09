В Славянске из окна многоэтажки выпал еще один малыш

О произошедшем 21 июля инциденте сообщает пресс-служба Славянского горотдела полиции. Отметим, что в масштабах Донецкой области это уже пятый подобный случай с начала текущего месяца. Три из них произошли в зоне обслуживания Славянского ГО.

Как уже писала «ТВ плюс», 5 июля в Лимане из окна 5-го этажа выпала 7-летняя девочка. Через несколько дней, 14 июля аналогичный случай был зафиксирован уже в Славянске, где полуторагодовалая девочка выпала из окна 5-го этажа. В обоих случаях, к счастью, дети остались живы, но получили травмы различной степени тяжести.

Последний эпизод случился 21 июля. Сообщение от медиков скорой помощи поступило в полицию около 10:00. По информации врачей, они оказали медицинскую помощь мальчику в возрасте два с половиной года, который, по словам его родителей, выпал со 2-го этажа. Результатом падения стали многочисленные телесные повреждения.

Проведенное расследование установило, что несчастный случай произошел из-за халатности родителей, оставивших своего ребенка без присмотра. Предоставленный самому себе мальчик залез на стоящую у окна кровать, с которой перелез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Конструкция напора не выдержала и ребенок выпал на асфальтовую дорожку. Примечательно, что предыдущие случаи проходили по такой же схеме – сначала дети забирались по мебели на подоконник, а затем, оперевшись на москитную сетку, вываливались наружу.

В настоящее время сотрудники Славянского горотдела полиции проводят усиленную работу по профилактике инцидентов данного вида. Родителям малолетних детей еще раз напоминают о необходимых мерах безопасности: не оставляйте детей без присмотра, особенно вблизи открытого окна.