На Голубых озерах утонула 6-летняя девочка

|28 июля 2017
|Просмотров: 973
|
Инцидент произошел 23 июля. О чрезвычайном происшествии полицию известили врачи скорой помощи, зафиксировавшие, что смерть ребенка наступила вследствие утопления.
Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, проведенным расследованием было установлено, что 37-летняя мать погибшей девочки приехала со своими детьми (трое дочерей) и компанией друзей из Бахмутского района в Лиманщину для отдыха на одном из частных пляжей. В какой-то момент женщина заметила, что одна из ее дочерей подозрительно долго отсутствует. К поискам пропавшей девочки подключили администрацию пляжа и других отдыхающих. К ужасу очевидцев, девочку нашли в воде уже в бессознательном состоянии.
В настоящее время полиция продолжает проверку по выше указанному эпизоду. Данный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан.
9 августа 2017
• В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году
• Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ
• «Семерка»остановилась: идет ремонт дороги
• Дорожный ремонт вновь подвергся критике
• Облгосадминистрация переехала
• Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»
• Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара
• «Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу
• Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»
8 августа 2017
• Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы
• Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии
• Брусничка отреагировала на предупреждение
• Соболевка задыхается без воды
• «Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра
• Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против
• В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины
7 августа 2017
4 августа 2017
• В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»
• Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта
• Славянцев проверили на гепатит
• Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно
• Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью
• Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам
• Обновленный тент сцены снова испортили
• Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки
• Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают
• Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут
3 августа 2017
• Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку
• Полиция отметит второй день рождения
— 4 августа 2017 —
Такое сообщение опубликовала пресс-служба Славянского горотдела полиции. Примечательно, что после деоккупации северной части области, двое мужчин сбежали в РФ, а вернувшись, пытались скрываться от правосудия.
— 4 августа 2017 —
Полиция Славянска расследует факт жестокого убийства животного, который совершил житель частного домовладения.
— 4 августа 2017 —
Новым участкам покрытия сцены на центральной площади Славянска удалось «продержаться» в первозданном состоянии ровно три месяца. Недавно их испортили.
— 28 июля 2017 —
На базе Славянского межрайонного отдела полиции охраны 20 и 21 июля прошли областные соревнования «Лучший по профессии».
Приветствую, гость! Вход
9 августа 2017
• В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году
• Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ
• «Семерка»остановилась: идет ремонт дороги
• Дорожный ремонт вновь подвергся критике
• Облгосадминистрация переехала
• Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»
• Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара
• «Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу
• Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»
8 августа 2017
• Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы
• Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии
• Брусничка отреагировала на предупреждение
• Соболевка задыхается без воды
• «Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра
• Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против
• В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины
7 августа 2017
4 августа 2017
• В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»
• Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта
• Славянцев проверили на гепатит
• Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно
• Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью
• Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам
• Обновленный тент сцены снова испортили
• Нужен ли Славянску троллейбус до Константиновки
• Стоимость капремонта пятого маршрута пересчитают
• Почему СТрУ не добавляет троллейбусы на второй маршрут
3 августа 2017
• Участникам конкурса мини-проектов расскажут, как правильно оформить заявку
• Полиция отметит второй день рождения
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «На Голубых озерах утонула 6-летняя девочка»
Инцидент произошел 23 июля. О чрезвычайном происшествии полицию известили врачи скорой помощи, зафиксировавшие, что смерть ребенка наступила вследствие утопления.