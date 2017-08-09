На Голубых озерах утонула 6-летняя девочка

Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, проведенным расследованием было установлено, что 37-летняя мать погибшей девочки приехала со своими детьми (трое дочерей) и компанией друзей из Бахмутского района в Лиманщину для отдыха на одном из частных пляжей. В какой-то момент женщина заметила, что одна из ее дочерей подозрительно долго отсутствует. К поискам пропавшей девочки подключили администрацию пляжа и других отдыхающих. К ужасу очевидцев, девочку нашли в воде уже в бессознательном состоянии.

В настоящее время полиция продолжает проверку по выше указанному эпизоду. Данный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан.