Обворовал работодателя

Кражу имущества на частном предприятии, о котором в полицию сообщил его 45-летний собственник, правоохранители раскрыли в течение дня.

Получив сообщение о пропаже электроинструментов и дорогостоящей фурнитуры, оперативники приступили к расследованию дела. Они установили, что следов взлома на двери помещения, где хранилось украденное имущество, не наблюдается. Это обстоятельство дало основания предположить, что хищение совершил кто-то из работников. Побеседовав с каждым из сотрудников, полицейские установили личность подозреваемого, который, в итоге, признался в содеянном.

Со слов 41-летнего фигуранта, в воскресенье он пришел на предприятие чтобы занять деньги на выпивку, однако никого на территории не застал. Вспомнив, что в производственном помещении хранится дорогостоящее оборудование, он взял ключ, который рабочие обычно оставляли в тайнике, известном только узкому кругу людей. Из цеха злоумышленник вынес электродрели, болгарку, шуруповерт и несколько комплектов дверных замков. Электроинструменты, по его словам, в тот же дел продал на рынке, выручив немного более 1 тыс. грн.

Действия славянца квалифицируются по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража). Предусмотренное статьей наказание – до 5 лет лишения свободы.