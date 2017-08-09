Обновленный тент сцены снова испортили

Новым участкам покрытия сцены на центральной площади Славянска удалось «продержаться» в первозданном состоянии ровно три месяца. Недавно их испортили.

С обеих сторон появились дырки, прожженные, по всей видимости, сигаретами. Кроме того, с края, который обращен к исполкому, красуется чей-то автограф. Очевидно, таким образом развлекается молодежь, которая частенько проводит здесь досуг.

Напомним, что тент сцены, который пришел в негодность из-за подобных хулиганских выходок, заменили в начале мая на высоту одного пролета с обеих сторон. Ремонт обошелся городскому бюджету в несколько тысяч гривен.