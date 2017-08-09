В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»

Следствием было установлено, что весной 2014 года оба задержанных – 22 и 44-летний жители города - добровольно вступили в ряды НВФ. Хотя служить им довелось в разных «подразделениях», задачи перед ними поставили схожие – охранять захваченные административные строения и обыскивать на блокпостах прохожих и автомобили. Несколько разнятся мотивы пособников террористов: если старший решил присоединиться к боевикам потому, что хотел, чтобы на Донбассе повторился «крымский сценарий», то младший пришел на блокпост за едой, где уже вступившие в «ополчение» знакомые рассказали ему, что за дежурство на блокпосту новые «начальники» выдают в неограниченном количестве продукты, сигареты и алкоголь.

Спустя некоторое время оба мужчины начали прозревать: первый увидел, что вместо идейных революционеров его окружают бандиты и убийцы, а второй понял, что сказки об обильном обеспечении оказались в реальности ловушкой для идиотов. Сделав соответствующие выводы, новоиспеченные боевики сбежали на территорию страны-агрессора. Но родиной чужая земля им не стала. Помыкавшись в поисках работы, оба вернулись в Славянский район, где скрывались от заслуженного наказания. Попытки оказались тщетными - оба участника НВФ задержаны.

Теперь в их отношении правоохранители проводят проверки ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание незаконных вооруженных формирований и участие в них). Максимальное наказание за данное преступление составляет 8 лет лишения свободы.