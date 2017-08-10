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Фотофакт

На страже правопорядка

Суд по факту нанесения легких телесных повреждений Наталье Бут снова перенесли

Павел Коротенко
10 августа 2017 Просмотров: 165 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Специфика судебного разбирательства заключается в пристальном внимании к процессу со стороны общественности.

Очередное слушание иска, инициированного жительницей Славянска Натальей Бут в отношении главы городского профсоюза работников госучреждений Людмилы Шевченко, отложили до сентября.

Напомним, что катализировавший тяжбу инцидент произошел во время проходившего в Доме культуры и окружающей среды мероприятия, приуроченного к празднованию 30-летия городской ветеранской организации. Конфликт, возникший между приглашенными участниками мероприятия и активистами, пришедшими выразить свое негодование в адрес  Наталии Королевской, закончился тем, что Людмила Шевченко ударила оправленной в рамку грамотой стоявшую в зале общественницу Наталью Бут, в результате чего последняя получила легкие телесные подтверждения. 

Хронология рассмотрения искового заявления такова: предварительное заседание суда, в ходе которого адвокат ответчицы ходатайствовал о привлечении восьми свидетелей, состоялось 10 июля. Следующее слушание назначили на 19 июля, однако Людмила Шевченко на него не явилась, предоставив в качестве оправдания медицинскую справку о том, что она пребывает на стационарном излечении. Лечебный курс, как указывалось, занимает 21 день. 

Исходя из этого графика, судья Инна Сидоренко перенесла слушание на 8 августа. Однако и в этот день заседание не состоялось, поскольку на него не явились ни адвокат, ни сама ответчица: первый сообщил, что он занят в другом судебном процессе, вторая – что ближайший месяц она проведет в стационаре инфекционного отделения городской клинической больницы. Поскольку рассмотрение материалов в ее отсутствие судья посчитала невозможным, заседание опять перенесли - теперь на 8 сентября.

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Комментарии к статье «Суд по факту нанесения легких телесных повреждений Наталье Бут снова перенесли»

Очередное слушание иска, инициированного жительницей Славянска Натальей Бут в отношении главы городского профсоюза работников госучреждений Людмилы Шевченко, отложили до сентября.

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