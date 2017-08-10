Суд по факту нанесения легких телесных повреждений Наталье Бут снова перенесли

Напомним, что катализировавший тяжбу инцидент произошел во время проходившего в Доме культуры и окружающей среды мероприятия, приуроченного к празднованию 30-летия городской ветеранской организации. Конфликт, возникший между приглашенными участниками мероприятия и активистами, пришедшими выразить свое негодование в адрес Наталии Королевской, закончился тем, что Людмила Шевченко ударила оправленной в рамку грамотой стоявшую в зале общественницу Наталью Бут, в результате чего последняя получила легкие телесные подтверждения.

Хронология рассмотрения искового заявления такова: предварительное заседание суда, в ходе которого адвокат ответчицы ходатайствовал о привлечении восьми свидетелей, состоялось 10 июля. Следующее слушание назначили на 19 июля, однако Людмила Шевченко на него не явилась, предоставив в качестве оправдания медицинскую справку о том, что она пребывает на стационарном излечении. Лечебный курс, как указывалось, занимает 21 день.

Исходя из этого графика, судья Инна Сидоренко перенесла слушание на 8 августа. Однако и в этот день заседание не состоялось, поскольку на него не явились ни адвокат, ни сама ответчица: первый сообщил, что он занят в другом судебном процессе, вторая – что ближайший месяц она проведет в стационаре инфекционного отделения городской клинической больницы. Поскольку рассмотрение материалов в ее отсутствие судья посчитала невозможным, заседание опять перенесли - теперь на 8 сентября.