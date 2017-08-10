|10 августа 2017
|Просмотров: 165
|
Очередное слушание иска, инициированного жительницей Славянска Натальей Бут в отношении главы городского профсоюза работников госучреждений Людмилы Шевченко, отложили до сентября.
Напомним, что катализировавший тяжбу инцидент произошел во время проходившего в Доме культуры и окружающей среды мероприятия, приуроченного к празднованию 30-летия городской ветеранской организации. Конфликт, возникший между приглашенными участниками мероприятия и активистами, пришедшими выразить свое негодование в адрес Наталии Королевской, закончился тем, что Людмила Шевченко ударила оправленной в рамку грамотой стоявшую в зале общественницу Наталью Бут, в результате чего последняя получила легкие телесные подтверждения.
Хронология рассмотрения искового заявления такова: предварительное заседание суда, в ходе которого адвокат ответчицы ходатайствовал о привлечении восьми свидетелей, состоялось 10 июля. Следующее слушание назначили на 19 июля, однако Людмила Шевченко на него не явилась, предоставив в качестве оправдания медицинскую справку о том, что она пребывает на стационарном излечении. Лечебный курс, как указывалось, занимает 21 день.
Исходя из этого графика, судья Инна Сидоренко перенесла слушание на 8 августа. Однако и в этот день заседание не состоялось, поскольку на него не явились ни адвокат, ни сама ответчица: первый сообщил, что он занят в другом судебном процессе, вторая – что ближайший месяц она проведет в стационаре инфекционного отделения городской клинической больницы. Поскольку рассмотрение материалов в ее отсутствие судья посчитала невозможным, заседание опять перенесли - теперь на 8 сентября.
10 августа 2017
• На Лесном обустроят районный парк
• Суд по факту нанесения легких телесных повреждений Наталье Бут снова перенесли
• Полиция охраны отметила профессиональный праздник
• Раскопки Торской крепости: как это было и будет ли еще?
• Первый день рождения «Молодь offline» отметила флешмобом на Соборной
9 августа 2017
• В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году
• Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ
• «Семерка» остановилась: идет ремонт дороги
• Дорожный ремонт вновь подвергся критике
• Облгосадминистрация переехала
• Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»
• Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара
• «Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу
• Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»
8 августа 2017
• Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы
• Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии
• Брусничка отреагировала на предупреждение
• Соболевка задыхается без воды
• «Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра
• Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против
• В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины
7 августа 2017
4 августа 2017
• В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»
• Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта
• Славянцев проверили на гепатит
• Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно
• Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью
• Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам
— 4 августа 2017 —
Такое сообщение опубликовала пресс-служба Славянского горотдела полиции. Примечательно, что после деоккупации северной части области, двое мужчин сбежали в РФ, а вернувшись, пытались скрываться от правосудия.
— 4 августа 2017 —
Полиция Славянска расследует факт жестокого убийства животного, который совершил житель частного домовладения.
— 4 августа 2017 —
Новым участкам покрытия сцены на центральной площади Славянска удалось «продержаться» в первозданном состоянии ровно три месяца. Недавно их испортили.
— 28 июля 2017 —
На базе Славянского межрайонного отдела полиции охраны 20 и 21 июля прошли областные соревнования «Лучший по профессии».
Приветствую, гость! Вход
10 августа 2017
• На Лесном обустроят районный парк
• Суд по факту нанесения легких телесных повреждений Наталье Бут снова перенесли
• Полиция охраны отметила профессиональный праздник
• Раскопки Торской крепости: как это было и будет ли еще?
• Первый день рождения «Молодь offline» отметила флешмобом на Соборной
9 августа 2017
• В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году
• Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ
• «Семерка» остановилась: идет ремонт дороги
• Дорожный ремонт вновь подвергся критике
• Облгосадминистрация переехала
• Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»
• Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара
• «Реал» - обладатель Суперкубка УЕФА по футболу
• Ломаченко-Марриага: танцы в ринге, рассечение, нокдауны «Скорпиона»
8 августа 2017
• Зачем водоканал требует техусловия и устанавливать водомеры в колодцы
• Водоснабжение Славянска сокращали из-за аварии
• Брусничка отреагировала на предупреждение
• Соболевка задыхается без воды
• «Дайте мне жилье»: потерявшая квартиру женщина продолжает атаковать мэра
• Арендатор виллы «Мария» просит согласование на ремонт. Рабочая группа против
• В Славянске отпраздновали вторую годовщину Национальной полиции Украины
7 августа 2017
4 августа 2017
• В течение одного дня полицейские Славянска задержали двух сторонников «русского мира»
• Открытие молодежного центра в Славянске затягивается из-за незавершенного ремонта
• Славянцев проверили на гепатит
• Доступные лекарства: что и где можно получить бесплатно
• Блокпост из-под Славянска перенесли на границу с Харьковской областью
• Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Суд по факту нанесения легких телесных повреждений Наталье Бут снова перенесли»
Очередное слушание иска, инициированного жительницей Славянска Натальей Бут в отношении главы городского профсоюза работников госучреждений Людмилы Шевченко, отложили до сентября.