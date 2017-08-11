Родителя, издевавшегося над детьми, привлекли к ответственности

Факт административного правонарушения выявили сотрудники ювенальной превенции в ходе рейда по семьям, проживающим в сложных жизненных обстоятельствах. В одной из таких семей правоохранители узнали о том, что отец семейства регулярно позволяет себе поднимать руку на своих родных – жену и детей - 1,5-летнего сына и 3-летнюю дочку. По словам супруги дебошира, особо рьяный «воспитатель» просыпался в нем в период алкогольного опьянения.

После фиксации нарушения, в отношении горе-родителя составлен административный протокол по ст.173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на основании которого мужчину приговорили к 40 часам общественных работ. В сообщении пресс-службы также указывается, что если данная мера не возымеет ожидаемого действия и ситуация в семье не нормализуется, детей могут забрать у родителей и поместить в центр социально-психологической реабилитации.