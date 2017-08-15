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Фотофакт

На страже правопорядка

В Славянске продолжают воровать дорожные знаки

Антон Скворцов
15 августа 2017 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Возле комбикормового завода кто-то периодически крадет дорожные знаки. Причем вместе с опорами, которые вырывают «с корнем», посетовал директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев.

Случаи воровства в том районе происходят уже третий раз. Впрочем, это место не единственное — исчезают указатели и в других частях города. 

Городской голова Вадим Лях признался, что средств борьбы с этим явлением не видит. Единственное, что он предложил руководству «Водопонижения», - устанавливать знаки не на металлических столбах, а на пластиковых.

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Комментарии к статье «В Славянске продолжают воровать дорожные знаки»

Возле комбикормового завода кто-то периодически крадет дорожные знаки. Причем вместе с опорами, которые вырывают «с корнем», посетовал директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев.

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