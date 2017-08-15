В Славянске продолжают воровать дорожные знаки

|15 августа 2017
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Возле комбикормового завода кто-то периодически крадет дорожные знаки. Причем вместе с опорами, которые вырывают «с корнем», посетовал директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев.
Случаи воровства в том районе происходят уже третий раз. Впрочем, это место не единственное — исчезают указатели и в других частях города.
Городской голова Вадим Лях признался, что средств борьбы с этим явлением не видит. Единственное, что он предложил руководству «Водопонижения», - устанавливать знаки не на металлических столбах, а на пластиковых.
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• Проблему с розетками в детской больнице обещают решить
• Горсовет ищет квартиры для сирот
• Мэр призывает активистов не «кошмарить» дорожников
• Серебряный прыжок в высоту Юлии Левченко
• Два трофея: Свитолина победила в Торонто, Стаховский – в Портороже
11 августа 2017
• Что несет школам Славянска закон об инклюзивных формах обучения?
• Для ухода за деревьями в Славянске не хватает специалистов
• «Воспитание адекватного отношения к инвалидам должно начинаться с детского сада»
• С особенными детьми занимаются индивидуально
• Полицейские задержали мужчину, рывшего для боевиков окопы и могилы
• Родителя, издевавшегося над детьми, привлекли к ответственности
• Сервис Zajmonlein. Особенности и преимущества для пользователя
10 августа 2017
• На Лесном обустроят районный парк
• Суд по факту нанесения легких телесных повреждений Наталье Бут снова перенесли
• Полиция охраны отметила профессиональный праздник
• Раскопки Торской крепости: как это было и будет ли еще?
• Первый день рождения «Молодь offline» отметила флешмобом на Соборной
9 августа 2017
• В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году
• Общежитию «Славтяжмаша» отключили газ
• «Семерка» остановилась: идет ремонт дороги
• Дорожный ремонт вновь подвергся критике
• Облгосадминистрация переехала
• Жеребьевка Лиги Европы: Маритиму» - «Динамо»К и БАТЭ - «Александрия»
• Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара
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Возле комбикормового завода кто-то периодически крадет дорожные знаки. Причем вместе с опорами, которые вырывают «с корнем», посетовал директор КП «Водопонижение» Сулейман Фарзалыев.