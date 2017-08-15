В Славянске продолжают воровать дорожные знаки

Случаи воровства в том районе происходят уже третий раз. Впрочем, это место не единственное — исчезают указатели и в других частях города.

Городской голова Вадим Лях признался, что средств борьбы с этим явлением не видит. Единственное, что он предложил руководству «Водопонижения», - устанавливать знаки не на металлических столбах, а на пластиковых.