Адвокат Штепы: «Свидетели обвинения не подтверждают вину моей подзащитной»

В Ленинском райсуде Харькова 15 августа состоялось очередное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. На нем были заслушаны трое свидетелей обвинения. Их допрашивали в онлайн-режиме. От допроса еще одного свидетеля суд отказался, в виду его длительной болезни.

По словам адвоката обвиняемой Дмитрия Марченко, свидетели вину Штепы не подтвердили.

- Отвечая на мои вопросы, они дали негативные ответы по сути обвинения, - сообщил защитник.

Также адвокат сообщил, что суд отклонил ходатайство стороны защиты об установлении для прокуратуры конкретных сроков при подаче доказательств. Напомним, что на прошлом заседании суд вернул стороне обвинения 8 томов материалов следствия и предложил выбрать для рассмотрения конкретные доказательства.

Отметим, что дело Нели Штепы слушается в четвертый раз. Сейчас защита заявила 46 свидетелей, обвинение - 9. Следующее заседание назначено на 23 августа.