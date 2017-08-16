Адвокат Штепы: «Свидетели обвинения не подтверждают вину моей подзащитной»

|16 августа 2017
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В Ленинском райсуде Харькова 15 августа состоялось очередное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. На нем были заслушаны трое свидетелей обвинения. Их допрашивали в онлайн-режиме. От допроса еще одного свидетеля суд отказался, в виду его длительной болезни.
По словам адвоката обвиняемой Дмитрия Марченко, свидетели вину Штепы не подтвердили.
- Отвечая на мои вопросы, они дали негативные ответы по сути обвинения, - сообщил защитник.
Также адвокат сообщил, что суд отклонил ходатайство стороны защиты об установлении для прокуратуры конкретных сроков при подаче доказательств. Напомним, что на прошлом заседании суд вернул стороне обвинения 8 томов материалов следствия и предложил выбрать для рассмотрения конкретные доказательства.
Отметим, что дело Нели Штепы слушается в четвертый раз. Сейчас защита заявила 46 свидетелей, обвинение - 9. Следующее заседание назначено на 23 августа.
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• Проблему с розетками в детской больнице обещают решить
• Горсовет ищет квартиры для сирот
• Мэр призывает активистов не «кошмарить» дорожников
• Серебряный прыжок в высоту Юлии Левченко
• Два трофея: Свитолина победила в Торонто, Стаховский – в Портороже
11 августа 2017
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• Для ухода за деревьями в Славянске не хватает специалистов
• «Воспитание адекватного отношения к инвалидам должно начинаться с детского сада»
• С особенными детьми занимаются индивидуально
• Полицейские задержали мужчину, рывшего для боевиков окопы и могилы
• Родителя, издевавшегося над детьми, привлекли к ответственности
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10 августа 2017
• На Лесном обустроят районный парк
• Суд по факту нанесения легких телесных повреждений Наталье Бут снова перенесли
• Полиция охраны отметила профессиональный праздник
• Раскопки Торской крепости: как это было и будет ли еще?
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9 августа 2017
• В «Славгорводоканале» подсчитали, сколько должна стоить вода в 2018 году
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В Ленинском райсуде Харькова 15 августа состоялось очередное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. На нем были заслушаны трое свидетелей обвинения. Их допрашивали в онлайн-режиме. От допроса еще одного свидетеля суд отказался, в виду его длительной болезни.