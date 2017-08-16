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Фотофакт

На страже правопорядка

Адвокат Штепы: «Свидетели обвинения не подтверждают вину моей подзащитной»

Светлана Вьюниченко
16 августа 2017 Просмотров: 88 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Ленинском райсуде Харькова 15 августа состоялось очередное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. На нем были заслушаны трое свидетелей обвинения. Их допрашивали в онлайн-режиме. От допроса еще одного свидетеля суд отказался, в виду его длительной болезни.

По словам адвоката обвиняемой Дмитрия Марченко, свидетели вину Штепы не подтвердили. 

- Отвечая на мои вопросы, они дали негативные ответы по сути обвинения, - сообщил защитник. 

Также адвокат сообщил, что суд отклонил ходатайство стороны защиты об установлении для прокуратуры конкретных сроков при подаче доказательств. Напомним, что на прошлом заседании суд вернул стороне обвинения 8 томов материалов следствия и предложил выбрать для рассмотрения конкретные доказательства. 

Отметим, что дело Нели Штепы слушается в четвертый раз. Сейчас защита заявила 46 свидетелей, обвинение - 9. Следующее заседание назначено на 23 августа.

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В Ленинском райсуде Харькова 15 августа состоялось очередное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. На нем были заслушаны трое свидетелей обвинения. Их допрашивали в онлайн-режиме. От допроса еще одного свидетеля суд отказался, в виду его длительной болезни.

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