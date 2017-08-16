В Краматорске неизвестные обстреляли почтовую машину

В дежурную часть подразделения позвонил сотрудник расположенного в Краматорске почтового отделения, который рассказал, что около 9:00 двое неизвестных мужчин в масках пытались остановить служебный «УАЗ» и открыли при этом стрельбу из огнестрельного оружия. В результате инцидента никто, к счастью, не пострадал.

По словам свидетелей произошедшего, с места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле «Шевроле» серого цвета. В настоящий момент машина объявлена в розыск, на поиски нападавших ориентированы все наряды и блокпосты Краматорского, Славянского, Константиновского, Добропольского и Дружковского территориальных подразделений полиции. Двигаясь «по спирали», они отрабатывают районы, прилегающее к месту нападения.

Граждан, которые владеют какой-либо информацией, способной пролить свет на местопребывание налетчиков и их автомобиля, просят срочно сообщить ее по телефонам 102 или 0-800-505-102. Конфиденциальность гарантируется.