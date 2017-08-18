Подросток отдал мошенникам 130 тысяч гривен

В Славянске 15 августа случилась резонансная афера. 9-летний мальчик стал жертвой телефонных мошенников, которые выудили у него рекордную для подобных преступлений сумму.

Когда паренек был дома, зазвонил стационарный телефон. В трубке раздался голос мужчины. Тот представился знакомым матери, сообщил, что звонит по ее просьбе и затем попросил у мальчика номер его мобильного телефона. Перезвонив, аферист попросил ребенка собрать все деньги, которые имеются в доме, положить в пакет и передать таксисту, который подъедет к подъезду. А «по секрету» признался, что мама планирует сделать ему подарок, поэтому сама не звонит. Мальчик сделал все, что просил мошенник, вынеся из дома и отдав неизвестному 4,5 тысячи долларов, 100 евро и 3 тысячи гривен.

Придя домой и узнав о случившемся, мать немедленно обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Правоохранители предупреждают, что жертвой такого преступления может стать каждый, но особенно подвержены риску старики и дети, к которым гораздо проще войти в доверие. В связи с этим полиция призывает горожан регулярно объяснять пожилым родителям и детям, что не нужно доверять незнакомцам, которые звонят по телефону, и не пускать в квартиру посторонних.