|18 августа 2017
|Просмотров: 28
|
В Славянске 15 августа случилась резонансная афера. 9-летний мальчик стал жертвой телефонных мошенников, которые выудили у него рекордную для подобных преступлений сумму.
Когда паренек был дома, зазвонил стационарный телефон. В трубке раздался голос мужчины. Тот представился знакомым матери, сообщил, что звонит по ее просьбе и затем попросил у мальчика номер его мобильного телефона. Перезвонив, аферист попросил ребенка собрать все деньги, которые имеются в доме, положить в пакет и передать таксисту, который подъедет к подъезду. А «по секрету» признался, что мама планирует сделать ему подарок, поэтому сама не звонит. Мальчик сделал все, что просил мошенник, вынеся из дома и отдав неизвестному 4,5 тысячи долларов, 100 евро и 3 тысячи гривен.
Придя домой и узнав о случившемся, мать немедленно обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
Правоохранители предупреждают, что жертвой такого преступления может стать каждый, но особенно подвержены риску старики и дети, к которым гораздо проще войти в доверие. В связи с этим полиция призывает горожан регулярно объяснять пожилым родителям и детям, что не нужно доверять незнакомцам, которые звонят по телефону, и не пускать в квартиру посторонних.
18 августа 2017
• Железнодорожная больница: с подрядчиком расстались, на смену пришел другой
• Узнал похитителя по тапочкам
• Задержан сотрудник министерства «ДНР»
• Подросток отдал мошенникам 130 тысяч гривен
• Александр Дзюба - больше не мэр Святогорска
• Инвалиды Славянска: «Не надо делать для нас без нас!»
17 августа 2017
• Вступительная кампания-2017: абитуриенты - заложники непрофессионализма чиновников
• Полная неожиданность: коэффициенты и схемы набора абитуриентов
• Как славянские выпускники отвоевывают свои места на бюджете
• Славянцы выбирают учебу за границей
• Славянцам предлагают массово начать борьбу с амброзией
• У каждой пятой жительницы Славянска шейка матки - в предраковом состоянии
• В центральной библиотеке Славянска открылась выставка местных газет
• В Славянском краеведческом музее открылась выставка одного экспоната
16 августа 2017
• В Краматорске неизвестные обстреляли почтовую машину
• Адвокат Штепы: «Свидетели обвинения не подтверждают вину моей подзащитной»
• Бытовые и профессиональные мотокосы. Обзор для покупателя
• Руни забивает за «Эвертон», голевой дебют Неймара за «ПСЖ», спектакль на «Стадио Олимпико»
• ФК «Славянск» с минимальным счетом уступил «Сапфиру»
15 августа 2017
• Стройплощадка по-славянски: тендеры проводим, подрядчиков нет
• Где же выход: вся покупная вода Славянска уходит под землю
• В Славянске продолжают воровать дорожные знаки
• Горгаз просит помочь с установкой счетчиков
• Проблему с розетками в детской больнице обещают решить
• Горсовет ищет квартиры для сирот
• Мэр призывает активистов не «кошмарить» дорожников
• Серебряный прыжок в высоту Юлии Левченко
• Два трофея: Свитолина победила в Торонто, Стаховский – в Портороже
11 августа 2017
• Что несет школам Славянска закон об инклюзивных формах обучения?
— 18 августа 2017 —
В дежурную часть Славянского горотдела полиции с сообщением о краже личных вещей обратился 22-летний житель города. По словам пострадавшего, инцидент произошел на одном из озер Славкурорта, куда он пришел отдохнуть в компании знакомых.
— 18 августа 2017 —
В Лимане полицейские задержали представителя министерства «ДНР».
— 16 августа 2017 —
Славянский городской отдел полиции проводит розыск лиц, которые 16 августа совершили вооруженное нападение на почтовый спецавтотранспорт.
— 16 августа 2017 —
В Ленинском райсуде Харькова 15 августа состоялось очередное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. На нем были заслушаны трое свидетелей обвинения. Их допрашивали в онлайн-режиме. От допроса еще одного свидетеля суд отказался, в виду его длительной болезни.
Приветствую, гость! Вход
18 августа 2017
• Железнодорожная больница: с подрядчиком расстались, на смену пришел другой
• Узнал похитителя по тапочкам
• Задержан сотрудник министерства «ДНР»
• Подросток отдал мошенникам 130 тысяч гривен
• Александр Дзюба - больше не мэр Святогорска
• Инвалиды Славянска: «Не надо делать для нас без нас!»
17 августа 2017
• Вступительная кампания-2017: абитуриенты - заложники непрофессионализма чиновников
• Полная неожиданность: коэффициенты и схемы набора абитуриентов
• Как славянские выпускники отвоевывают свои места на бюджете
• Славянцы выбирают учебу за границей
• Славянцам предлагают массово начать борьбу с амброзией
• У каждой пятой жительницы Славянска шейка матки - в предраковом состоянии
• В центральной библиотеке Славянска открылась выставка местных газет
• В Славянском краеведческом музее открылась выставка одного экспоната
16 августа 2017
• В Краматорске неизвестные обстреляли почтовую машину
• Адвокат Штепы: «Свидетели обвинения не подтверждают вину моей подзащитной»
• Бытовые и профессиональные мотокосы. Обзор для покупателя
• Руни забивает за «Эвертон», голевой дебют Неймара за «ПСЖ», спектакль на «Стадио Олимпико»
• ФК «Славянск» с минимальным счетом уступил «Сапфиру»
15 августа 2017
• Стройплощадка по-славянски: тендеры проводим, подрядчиков нет
• Где же выход: вся покупная вода Славянска уходит под землю
• В Славянске продолжают воровать дорожные знаки
• Горгаз просит помочь с установкой счетчиков
• Проблему с розетками в детской больнице обещают решить
• Горсовет ищет квартиры для сирот
• Мэр призывает активистов не «кошмарить» дорожников
• Серебряный прыжок в высоту Юлии Левченко
• Два трофея: Свитолина победила в Торонто, Стаховский – в Портороже
11 августа 2017
• Что несет школам Славянска закон об инклюзивных формах обучения?
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Подросток отдал мошенникам 130 тысяч гривен»
В Славянске 15 августа случилась резонансная афера. 9-летний мальчик стал жертвой телефонных мошенников, которые выудили у него рекордную для подобных преступлений сумму.