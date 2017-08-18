Задержан сотрудник министерства «ДНР»

|18 августа 2017
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В Лимане полицейские задержали представителя министерства «ДНР».
В мирное время мужчина занимал руководящую должность в одной из ведущих украинских компаний. Теперь в Донецке. используя приобретенный опыт, он создал нормативно-правовую базу для так называемого министерства промышленности и торговли и занимался оформлением лицензий.
В 2015 году 60-летний дончанин выехал из оккупированного города в Лиман и зарегистрировался как внутренне перемещенное лицо. Как и многие переселенцы, жил на два дома - немного в Лимане, немного в Донецке. В один из приездов в Донецк мужчина узнал, что там начали формироваться «министерства». Он отнес свое резюме, прошел собеседование и возглавил отдел лицензирования департамента торговли. Оформлял лицензии на добычу полезных ископаемых, изготовление лекарств, ввоз наркотических и психотропных препаратов, утилизацию боеприпасов.
Его деятельность в фейковой республике заинтересовала украинских правоохранителей. И в очередной приезд в Лиман «министерский работник» был задержан. «Делал то, что умел», - объяснил он полицейским.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 256 «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности» УК Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
Национальная полиция напоминает, что для сбора информации о работниках всех звеньев террористической организации создан сайт «Стоптерроризм». Добавить в него информацию о лицах, причастных к оккупации, может любой пользователь. После проверки сотрудниками полиции она будет доступна на сервисе.
Кроме того, согласно закону, ресурс предлагает возможность уйти от уголовной ответственности лицам, не совершавшим тяжких преступлений в рядах незаконных вооруженных формирований. Для этого нужно заполнить электронную форму либо позвонить по телефону 0-800-505-102. звонок бесплатный со всех мобильных операторов.
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В Лимане полицейские задержали представителя министерства «ДНР».