Узнал похитителя по тапочкам

В дежурную часть Славянского горотдела полиции с сообщением о краже личных вещей обратился 22-летний житель города. По словам пострадавшего, инцидент произошел на одном из озер Славкурорта, куда он пришел отдохнуть в компании знакомых.

Выкупавшись в водоеме и вернувшись к своим вещам, парень констатировал их отсутствие. В числе пропавшего имущества был велосипед, золотая цепочка и шлепанцы. Именно этот предмет одежды позволил владельцу похищенного опознать злоумышленника - тот ходил по пляжу в украденных тапочках.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель, склонный к аморальному образу жизни. Похищенное на пляже имущество, по его словам, он собирался продать.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа размером в 5 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительными работами на 2 года или лишением свободы на срок до 3-х лет. Украденные вещи приобщены к материалам следствия в качестве вещественных доказательств. После выполнения предусмотренных законом процедур их вернут законному владельцу.