В Донецкой области регистрируется лишь каждый третий случай насилия в семье

В Святогорске состоялся тренинг для полицейских, на котором правоохранителей учили сотрудничать с громадами и противостоять гендерному и домашнему насилию.

В мае-июне такое же обучение прошли полицейские Луганской области. Всего в тренингах приняли участие около 300 правоохранителей. Финансирование проекта взяло на себе правительство Нидерландов в рамках программы ПРООН.

В минувшем году, согласно данным МВД, в Украине были зафиксировано 127 478 сообщений о насилии в семье. непосредственно в Донецкой области таких случаев было 4397. При этом 80% из них совершалось в состоянии алкогольного опьянения. На самом деле, говорят участники проекта, эта цифра значительно больше - по статистике, регистрируется лишь каждый третий случай гендерного и семейного насилия.

Тренинги для местных полицейских проводили канадские коллеги и сотрудники ПРООН. Главный посыл, который они пытались донести, - полицейские должны добиться доверия граждан. За этими словами - настоящая смена философии и подходов к работе.

Длительное время правоохранители в Украине воспринимались исключительно как карательный орган. Поэтому с проблемами семейного насилия к ним старались не обращаться. В то же время, проблема оставалась, росла, а в условиях военного конфликта и повышенного уровня стресса вышла на новый уровень.

- Недопустимость насилия и безусловность противодействия ему со стороны полиции - вот чего ждет общество от правоохранителей и этого же мы хотим добиться при помощи наших занятий, - рассказала один из тренеров Елена Осипенко.