В Донецкой области регистрируется лишь каждый третий случай насилия в семье

|25 августа 2017
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В Святогорске состоялся тренинг для полицейских, на котором правоохранителей учили сотрудничать с громадами и противостоять гендерному и домашнему насилию.
В мае-июне такое же обучение прошли полицейские Луганской области. Всего в тренингах приняли участие около 300 правоохранителей. Финансирование проекта взяло на себе правительство Нидерландов в рамках программы ПРООН.
В минувшем году, согласно данным МВД, в Украине были зафиксировано 127 478 сообщений о насилии в семье. непосредственно в Донецкой области таких случаев было 4397. При этом 80% из них совершалось в состоянии алкогольного опьянения. На самом деле, говорят участники проекта, эта цифра значительно больше - по статистике, регистрируется лишь каждый третий случай гендерного и семейного насилия.
Тренинги для местных полицейских проводили канадские коллеги и сотрудники ПРООН. Главный посыл, который они пытались донести, - полицейские должны добиться доверия граждан. За этими словами - настоящая смена философии и подходов к работе.
Длительное время правоохранители в Украине воспринимались исключительно как карательный орган. Поэтому с проблемами семейного насилия к ним старались не обращаться. В то же время, проблема оставалась, росла, а в условиях военного конфликта и повышенного уровня стресса вышла на новый уровень.
- Недопустимость насилия и безусловность противодействия ему со стороны полиции - вот чего ждет общество от правоохранителей и этого же мы хотим добиться при помощи наших занятий, - рассказала один из тренеров Елена Осипенко.
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• Как качают мед: мастер-класс от профессионала
• Пчелы - это не только мед, но и лечение
• Ярмарка меда в Славянске становится традиционной
• Юных славянцев во Франции принимали за обычных европейцев
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• Рядом с городской свалкой образовалась еще одна
• Светофоры станут коммунальной собственностью
• Активист раскритиковал условия для пациентов в детской больнице
• Аграрии Славянского района побили прошлогодний рекорд
• Опорная школа откроется к январю
• Футбол и позорный референдум: что важнее для славянцев
• Какая программа ждет славянцев на День независимости Украины
• День флага в Славянске: митинг и флешмоб
22 августа 2017
• Гол Коноплянки, показатель Зидана, дриблинг Неймара
• Гвоздик нокаутировал Бейкера и вызвал на бой Уорда
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В Святогорске состоялся тренинг для полицейских, на котором правоохранителей учили сотрудничать с громадами и противостоять гендерному и домашнему насилию.