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Фотофакт

Выжженная земля

Мать оставила маленьких дочек на сомнительного знакомого

Павел Коротенко
25 августа 2017 Просмотров: 85 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Очередной факт наплевательского отношения к своим родительским обязанностям зафиксировали правоохранители Славянска. 

Как сообщает пресс-служба городского отдела полиции, 19 августа в дежурную часть поступила информация о том, что в одном из домов частного сектора оставлены без присмотра две малолетние девочки. Выехав по указанному адресу, сотрудники ювенальной превенции установили, что в Славянск дети приехали из села Приволье вместе с матерью. Женщина оставила дочек под присмотром знакомого, а сама отправилась по личным делам. Как оказалось, заботой о детях знакомый себя не обременял. О неадекватности ситуации говорит и то, что последние два дня у младшей, полуторагодовалой девочки была повышенная температура. 

Разыскав мать-«кукушку», правоохранители поместили ее с больной дочерью в детскую больницу, где врачи оказали ребенку срочную медицинскую помощь. Поскольку на время излечения присматривать за старшей дочерью оказалось некому, 4-летнюю девочку временно определили в Центр социально-психологической реабилитации. 

Дополнительное расследование показало, что безработная жительница Приволья систематически уклоняется от выполнения родительских обязанностей. По результатам проверки мать с дочерьми включили в категорию семей, «оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах» и установили за ней профилактический надзор. В отношении горе-матери составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей).

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Комментарии к статье «Мать оставила маленьких дочек на сомнительного знакомого»

Очередной факт наплевательского отношения к своим родительским обязанностям зафиксировали правоохранители Славянска. 

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