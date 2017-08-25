Мать оставила маленьких дочек на сомнительного знакомого

Как сообщает пресс-служба городского отдела полиции, 19 августа в дежурную часть поступила информация о том, что в одном из домов частного сектора оставлены без присмотра две малолетние девочки. Выехав по указанному адресу, сотрудники ювенальной превенции установили, что в Славянск дети приехали из села Приволье вместе с матерью. Женщина оставила дочек под присмотром знакомого, а сама отправилась по личным делам. Как оказалось, заботой о детях знакомый себя не обременял. О неадекватности ситуации говорит и то, что последние два дня у младшей, полуторагодовалой девочки была повышенная температура.

Разыскав мать-«кукушку», правоохранители поместили ее с больной дочерью в детскую больницу, где врачи оказали ребенку срочную медицинскую помощь. Поскольку на время излечения присматривать за старшей дочерью оказалось некому, 4-летнюю девочку временно определили в Центр социально-психологической реабилитации.

Дополнительное расследование показало, что безработная жительница Приволья систематически уклоняется от выполнения родительских обязанностей. По результатам проверки мать с дочерьми включили в категорию семей, «оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах» и установили за ней профилактический надзор. В отношении горе-матери составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей).