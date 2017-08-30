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Фотофакт

Славянск праздничный

ГСЧС ищет поджигателей

Антон Скворцов
30 августа 2017 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В этом году из-за сильной засухи следы сгоревшей травы наблюдаются во всех районах города.

В связи с большим количеством пожаров на открытой территории инспекторы местного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций ищут лиц, которые занимаются выжиганием сухой травы.

В конце июля был проведен рейд, в ходе которого выявлен поджигатель - житель Славянска 1965 года рождения. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований.   

В целом, по данным ГСЧС, за прошедшую неделю в связи с похолоданием количество пожаров резко уменьшилось. Если на позапрошлой неделе было зафиксировано 25 возгораний, то в отчетном периоде — в 2,5 раза меньше. Погибших и пострадавших нет.

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Комментарии к статье «ГСЧС ищет поджигателей»

В связи с большим количеством пожаров на открытой территории инспекторы местного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций ищут лиц, которые занимаются выжиганием сухой травы.

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