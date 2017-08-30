ГСЧС ищет поджигателей

В связи с большим количеством пожаров на открытой территории инспекторы местного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций ищут лиц, которые занимаются выжиганием сухой травы.

В конце июля был проведен рейд, в ходе которого выявлен поджигатель - житель Славянска 1965 года рождения. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований.

В целом, по данным ГСЧС, за прошедшую неделю в связи с похолоданием количество пожаров резко уменьшилось. Если на позапрошлой неделе было зафиксировано 25 возгораний, то в отчетном периоде — в 2,5 раза меньше. Погибших и пострадавших нет.