ГСЧС ищет поджигателей

|30 августа 2017
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В связи с большим количеством пожаров на открытой территории инспекторы местного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций ищут лиц, которые занимаются выжиганием сухой травы.
В конце июля был проведен рейд, в ходе которого выявлен поджигатель - житель Славянска 1965 года рождения. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований.
В целом, по данным ГСЧС, за прошедшую неделю в связи с похолоданием количество пожаров резко уменьшилось. Если на позапрошлой неделе было зафиксировано 25 возгораний, то в отчетном периоде — в 2,5 раза меньше. Погибших и пострадавших нет.
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• Культуру Славянска профинансируют на 36 миллионов гривен
• В учебный округ объединят ООШ №№ 13, 7, 6 и УВК
29 августа 2017
• ФК «Славянск» - «Форум-Авто»: все решил пенальти
• «Динамо» не приехало в Мариуполь, «Шахтер» проявил характер во Львове
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• «Самый денежный бой в истории»: Мейвезер нокаутировал Макгрегора
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• В Славянске почтили память павших героев
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• В Донецкой области регистрируется лишь каждый третий случай насилия в семье
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• Ярмарка меда в Славянске становится традиционной
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В связи с большим количеством пожаров на открытой территории инспекторы местного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций ищут лиц, которые занимаются выжиганием сухой травы.