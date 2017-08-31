За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей

Первое сообщение о тревожной ситуации поступило в дежурную часть горотдела 24 августа от 46-летней местной жительницы. Звонившая рассказала, что ее квартирант не отвечает на звонки, а в сдаваемой ему квартире она обнаружила пьяную женщину и малолетнюю девочку.

Картина не для слабонервных

Прибывших по вызову правоохранителей ожидало жуткое зрелище. В квартире был страшный беспорядок, повсюду валялись пустые бутылки из-под алкоголя. На полу лежала пьяная до беспамятства женщина. Возле нее сидела голодная 4-летняя девочка, сжимавшая в руках плюшевого мишку.

В ходе расследования ситуации выяснилось, что квартиру снимает 33-летний мужчина, а спящая женщина - его сожительница, которая недавно переехала к нему вместе с дочерью. 24 августа гражданская чета начала пить спиртное уже с утра. Около 10:00 мужчине вдруг стало плохо, и его пришлось госпитализировать. Оставшись в квартире одна, сожительница, не смущаась присутствием маленькой дочки, продолжила прерванное инцидентом застолье. Победил алкоголь. Девочку правоохранителям пришлось забрать и поместить в Центр социально-психологической реабилитации, где ей оказали необходимую помощь.

Пропавшая или пропащая

Буквально на следующий день упомянутое учреждение пополнилось еще тремя детьми из одной семьи.

В правоохранительные обратилась небезразличная к судьбе детей славянка. Женщина рассказала, что по соседству с ней живут без матери четверо детей - двое мальчиков и две девочки. Старшему ребенку - 10 лет, младшей - 3 года. Оказалось, что детей 5 месяцев назад горе-мать оставила 63-летнему сожителю и с тех пор ни разу к ним не наведывалась.

Учитывая антисанитарные условия, в которых жили дети, а также тот факт, что на момент приезда полицейских они сидели дома без присмотра, правоохранители направили старших детей в центр реабилитации, а младшую девочку поместили в детскую больницу. Проводятся мероприятия по розыску женщины бросившей детей.