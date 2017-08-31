 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Славянск праздничный

За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей

Павел Коротенко
31 августа 2017 Просмотров: 21 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Первое сообщение о тревожной ситуации поступило в дежурную часть горотдела 24 августа от 46-летней местной жительницы. Звонившая рассказала, что ее квартирант не отвечает на звонки, а в сдаваемой ему квартире она обнаружила пьяную женщину и малолетнюю девочку.

Картина не для слабонервных

Прибывших по вызову правоохранителей ожидало жуткое зрелище. В квартире был страшный беспорядок, повсюду валялись пустые бутылки из-под алкоголя. На полу лежала пьяная до беспамятства женщина. Возле нее сидела голодная 4-летняя девочка, сжимавшая в руках плюшевого мишку.

В ходе расследования ситуации выяснилось, что квартиру снимает 33-летний мужчина, а спящая женщина - его сожительница, которая недавно переехала к нему вместе с дочерью. 24 августа гражданская чета начала пить спиртное уже с утра. Около 10:00 мужчине вдруг стало плохо, и его пришлось госпитализировать. Оставшись в квартире одна, сожительница, не смущаась присутствием маленькой дочки, продолжила прерванное инцидентом застолье. Победил алкоголь. Девочку правоохранителям пришлось забрать и поместить в Центр социально-психологической реабилитации, где ей оказали необходимую помощь.

Пропавшая или пропащая

Буквально на следующий день упомянутое учреждение пополнилось еще тремя детьми из одной семьи. 

В правоохранительные обратилась небезразличная к судьбе детей славянка. Женщина рассказала, что по соседству с ней живут без матери четверо детей - двое мальчиков и две девочки. Старшему ребенку - 10 лет, младшей - 3 года.  Оказалось, что детей 5 месяцев назад горе-мать оставила 63-летнему сожителю и с тех пор ни разу к ним не наведывалась.

Учитывая антисанитарные условия, в которых жили дети, а также тот факт, что на момент приезда полицейских они сидели дома без присмотра, правоохранители направили старших детей в центр реабилитации, а младшую девочку поместили в детскую больницу. Проводятся мероприятия по розыску женщины бросившей детей.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

31 августа 2017

Трое в балаклавах ограбили заправку

За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей

Неля Штепа боится не дожить до приговора

На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»

Гороо уволило осужденного учителя ООШ №10

Що робити, якщо у вашому селі немає банку?

Бюджет Славянска вновь перевыполнен

Депутаты просят устранить порыв и починить крышу

Госбюджет оплатит ремонт семеновского клуба и оборудование для школ

«Лежачих полицейских» станет больше

«Украина - это ты»: День независимости своими руками

Улицу Васильевскую отремонтируют полностью

Профком ООШ №10 разрешил педагогу, осужденному за сепаратизм, учить детей

На Соборной площади прошел второй фестиваль вышиванок

На концерт «Квартала» приехали около 50 тысяч человек

30 августа 2017

Метод Станиславского

Судьбоносные матчи сборной Украины

Славянск праздничный

ГСЧС ищет поджигателей

На улице Современной спилят сухостой

Инспекторы УСЗН приглашают за компенсациями лично

Разметка возле школ готова

Заммэра поручил разобраться с парковой на газоне возле райгосадминистрации

Культуру Славянска профинансируют на 36 миллионов гривен

В учебный округ объединят ООШ №№ 13, 7, 6 и УВК

29 августа 2017

ФК «Славянск» - «Форум-Авто»: все решил пенальти

«Динамо» не приехало в Мариуполь, «Шахтер» проявил характер во Львове

«Шахтер», «Динамо» и «Заря» узнали соперников по группе

«Самый денежный бой в истории»: Мейвезер нокаутировал Макгрегора

25 августа 2017

В Славянске почтили память павших героев

Мать оставила маленьких дочек на сомнительного знакомого

Также в разделе

Трое в балаклавах ограбили заправку

— 31 августа 2017 —

Неизвестные в балаклавах ограбили автозаправочную станцию. Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, инцидент произошел 
на ул. Батюка, в районе интерната №2, в ночь с 25 на 26 августа.

Читать далее ⇒

Неля Штепа боится не дожить до приговора

— 31 августа 2017 —

В Ленинском районном суде Харькова продолжилось рассмотрение дела экс-мэра Славянска Нели Штепы. В этот раз суд допросил еще трех свидетелй обвинения. Одного - очно, остальных - в режиме видеоконференции. Следующее заседание назначено на 19 сентября.

Читать далее ⇒

На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»

— 31 августа 2017 —

Авария с участием военного автомобиля «Урал» и пассажирского автобуса «ГАЗель», следовавшего по маршруту №14-а «Автостанция — ул. Ставропольская», произошла утром в понедельник, 28 августа, на перекрестке улиц Свободы и Торской (Коммунаров).

Читать далее ⇒

ГСЧС ищет поджигателей

— 30 августа 2017 —

В связи с большим количеством пожаров на открытой территории инспекторы местного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций ищут лиц, которые занимаются выжиганием сухой травы.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей»

Первое сообщение о тревожной ситуации поступило в дежурную часть горотдела 24 августа от 46-летней местной жительницы. Звонившая рассказала, что ее квартирант не отвечает на звонки, а в сдаваемой ему квартире она обнаружила пьяную женщину и малолетнюю девочку.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Депутаты просят устранить порыв и починить крышу

Госбюджет оплатит ремонт семеновского клуба и оборудование для школ

«Лежачих полицейских» станет больше

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Гороо уволило осужденного учителя ООШ №10

Що робити, якщо у вашому селі немає банку?

«Украина - это ты»: День независимости своими руками

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Бюджет Славянска вновь перевыполнен

Инспекторы УСЗН приглашают за компенсациями лично

Аграрии Славянского района побили прошлогодний рекорд

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Метод Станиславского

Генеральная линия

Все путем

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Судьбоносные матчи сборной Украины

ФК «Славянск» - «Форум-Авто»: все решил пенальти

«Динамо» не приехало в Мариуполь, «Шахтер» проявил характер во Львове

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

31 августа 2017

Трое в балаклавах ограбили заправку

За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей

Неля Штепа боится не дожить до приговора

На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»

Гороо уволило осужденного учителя ООШ №10

Що робити, якщо у вашому селі немає банку?

Бюджет Славянска вновь перевыполнен

Депутаты просят устранить порыв и починить крышу

Госбюджет оплатит ремонт семеновского клуба и оборудование для школ

«Лежачих полицейских» станет больше

«Украина - это ты»: День независимости своими руками

Улицу Васильевскую отремонтируют полностью

Профком ООШ №10 разрешил педагогу, осужденному за сепаратизм, учить детей

На Соборной площади прошел второй фестиваль вышиванок

На концерт «Квартала» приехали около 50 тысяч человек

30 августа 2017

Метод Станиславского

Судьбоносные матчи сборной Украины

Славянск праздничный

ГСЧС ищет поджигателей

На улице Современной спилят сухостой

Инспекторы УСЗН приглашают за компенсациями лично

Разметка возле школ готова

Заммэра поручил разобраться с парковой на газоне возле райгосадминистрации

Культуру Славянска профинансируют на 36 миллионов гривен

В учебный округ объединят ООШ №№ 13, 7, 6 и УВК

29 августа 2017

ФК «Славянск» - «Форум-Авто»: все решил пенальти

«Динамо» не приехало в Мариуполь, «Шахтер» проявил характер во Львове

«Шахтер», «Динамо» и «Заря» узнали соперников по группе

«Самый денежный бой в истории»: Мейвезер нокаутировал Макгрегора

25 августа 2017

В Славянске почтили память павших героев

Мать оставила маленьких дочек на сомнительного знакомого

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top