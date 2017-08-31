Трое в балаклавах ограбили заправку

Неизвестные в балаклавах ограбили автозаправочную станцию. Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, инцидент произошел на ул. Батюка, в районе интерната №2, в ночь с 25 на 26 августа.

Сотрудники полиции установили, что около 2:35, в момент, когда из помещения вышел дежурный заправщик, в операторскую АЗС ворвались трое мужчин, лица которых были скрыты «балаклавами». Целью их нападения был сейф. Из него грабители похитили 28 тыс. грн., после чего ретировались с места преступления. Девушка-кассир, пребывавшая в тот момент в офисе, не пострадала. Розыск преступников продолжается.

В связи с этим полиция Славянская обращается к возможным свидетелям происшествия или гражданам, владеющим какой-либо информацией о личностях злоумышленников, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 102 или (06262) 3-44-07, (066) 153-49-33, (063) 554-29-86, «телефон доверия» (050) 014-79-92. Кроме того, правоохранители просят водителей, чьи автотранспортные средства оснащены видеорегистратором, и которые 26 августа с 2:00 до 3:30 проезжали мимо АЗС или прилегающих микрорайонов, предоставить видеозапись поездки.