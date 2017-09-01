На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело

|1 сентября 2017
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Следственный отдел полиции Славянска 29 августа возбудил уголовное производство в отношении гражданина, уличенного в жестоком обращении с животными.
Напомним, что сигнал о факте бесчеловечного поступка поступил в полицию в первых числах августа. Звонивший горожанин сообщил, что стал свидетелем того, как мужчина привязал к своему автомобилю собаку и тащил ее по улицам частного сектора. Жестокость хозяина закончилась для животного мучительной смертью. Расследуя обстоятельства произошедшего, правоохранители установили, что таким образом 37-летний мужчина наказал свою собаку за то, что она съела трех гусей из его хозяйства.
По информации пресс-службы Славянского горотдела, на сегодняшний день возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). В соответствии с последними изменениями в законодательстве, за данный поступок живодеру грозит штраф в размере 200-500 необлагаемых налогом доходов граждан (3,4-5,8 тыс. грн.) или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
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29 августа 2017
— 31 августа 2017 —
Неизвестные в балаклавах ограбили автозаправочную станцию. Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, инцидент произошел на ул. Батюка, в районе интерната №2, в ночь с 25 на 26 августа.
— 31 августа 2017 —
Первое сообщение о тревожной ситуации поступило в дежурную часть горотдела 24 августа от 46-летней местной жительницы. Звонившая рассказала, что ее квартирант не отвечает на звонки, а в сдаваемой ему квартире она обнаружила пьяную женщину и малолетнюю девочку.
— 31 августа 2017 —
В Ленинском районном суде Харькова продолжилось рассмотрение дела экс-мэра Славянска Нели Штепы. В этот раз суд допросил еще трех свидетелй обвинения. Одного - очно, остальных - в режиме видеоконференции. Следующее заседание назначено на 19 сентября.
— 31 августа 2017 —
Авария с участием военного автомобиля «Урал» и пассажирского автобуса «ГАЗель», следовавшего по маршруту №14-а «Автостанция — ул. Ставропольская», произошла утром в понедельник, 28 августа, на перекрестке улиц Свободы и Торской (Коммунаров).
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1 сентября 2017
• На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело
• В музее работает выставка старинного фарфора
• Поэтический экодесант: краеведы Славянска готовятся праздновать 200-летие Михаила Петренко
• В Славянске почтили память погибших под Иловайском бойцов
31 августа 2017
• Трое в балаклавах ограбили заправку
• За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей
• Неля Штепа боится не дожить до приговора
• На улице Свободы военный «Урал» протаранил пассажирскую «ГАЗель»
• Гороо уволило осужденного учителя ООШ №10
• Министр инфраструктуры анонсировал запуск новых рейсов Ryanair до украинских городов
• Що робити, якщо у вашому селі немає банку?
• Бюджет Славянска вновь перевыполнен
• Депутаты просят устранить порыв и починить крышу
• Госбюджет оплатит ремонт семеновского клуба и оборудование для школ
• «Лежачих полицейских» станет больше
• «Украина - это ты»: День независимости своими руками
• Улицу Васильевскую отремонтируют полностью
• Профком ООШ №10 разрешил педагогу, осужденному за сепаратизм, учить детей
• На Соборной площади прошел второй фестиваль вышиванок
• На концерт «Квартала» приехали около 50 тысяч человек
30 августа 2017
• Судьбоносные матчи сборной Украины
• На улице Современной спилят сухостой
• Инспекторы УСЗН приглашают за компенсациями лично
• Заммэра поручил разобраться с парковой на газоне возле райгосадминистрации
• Культуру Славянска профинансируют на 36 миллионов гривен
• В учебный округ объединят ООШ №№ 13, 7, 6 и УВК
29 августа 2017
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Следственный отдел полиции Славянска 29 августа возбудил уголовное производство в отношении гражданина, уличенного в жестоком обращении с животными.