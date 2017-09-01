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Фотофакт

Славянск праздничный

На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело

Павел Коротенко
1 сентября 2017 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Следственный отдел полиции Славянска 29 августа возбудил уголовное производство в отношении гражданина, уличенного в жестоком обращении с животными.

Напомним, что сигнал о факте бесчеловечного поступка поступил в полицию в первых числах августа. Звонивший горожанин сообщил, что стал свидетелем того, как мужчина привязал к своему автомобилю собаку и тащил ее по улицам частного сектора. Жестокость хозяина закончилась для животного мучительной смертью. Расследуя обстоятельства произошедшего, правоохранители установили, что таким образом 37-летний мужчина наказал свою собаку за то, что она съела трех гусей из его хозяйства.

По информации пресс-службы Славянского горотдела, на сегодняшний день возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). В соответствии с последними изменениями в законодательстве, за данный поступок живодеру грозит штраф в размере 200-500 необлагаемых налогом доходов граждан (3,4-5,8 тыс. грн.) или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Комментарии к статье «На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело»

Следственный отдел полиции Славянска 29 августа возбудил уголовное производство в отношении гражданина, уличенного в жестоком обращении с животными.

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