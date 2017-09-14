 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Праздник в иллюстрациях

Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд

Антон Скворцов
14 сентября 2017 Просмотров: 107 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Обращения в полицию и органы власти, которые направляли жители дома №25 на улице Батюка, результата не дали.

К депутатской комиссии Славянского горсовета по вопросам законности и правопорядка, чье заседание состоялось 12 сентября, обратились жители девятиэтажки №25 на улице Батюка. Люди просят помощи в борьбе с самогонщицей, клиенты которой превратили четвертый подъезд в сущий притон.

Жительница подъезда Татьяна Гринь жалуется, что жизнь в нем стала невыносимой. Там постоянно «кучкуются» граждане асоциального вида, мимо которых страшно ходить. Детей и внуков приходится встречать на улице и провожать до дверей квартиры. 

«Она живет на девятом этаже. Там в зимнее время устроен притон. Лежат фуфайки, ночуют люди. «Элементы» идут ужасные. После них страшно заходить в подъезд. Все оплевано, справляют нужду. Не мы там хозяева, а они», - возмущается женщина. 

По ее словам, обращения в полицию города и области, а также к руководству администраций соответствующих уровней остались безрезультатными. 

«Нам дали ответ, что ей выставили штраф в 102 гривни. За такое количество людей, которое проходит через наш подъезд, она может платить 102 гривни каждый час», - уверена Татьяна Гринь. 

Жильцы утверждают, что «самогонщица» как-то обмолвилась, что за определенную мзду имеет в полиции покровительство. Называлась сумма в 2,5 тысячи гривен. 

Из-за всеобщего попустительства однажды произошел вопиющий случай: некие субъекты, «отдыхавшие» в подъезде, пытались затащить в подвал 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой. Несложно представить, какой шок пришлось пережить ребенку, однако негодяи так и остались безнаказанными. Мать пострадавшей обратилась в полицию, но там, как утверждает Татьяна Гринь, развели руками: дескать, ничего сделать не можем. 

Судя по звучавшим на заседании комиссии высказываниям, доведенные до отчаяния жители готовы на самосуд, однако понимают, что в этом случае понесут уголовную ответственность. 

«Мы оказались в каком-то тупике. Мы живем в правовом государстве или где? Неужели никто ничего не может сделать?» - задаются вопросом люди. 

Представителей полиции на заседании не было, поэтому ситуация осталась без их комментария. Впрочем, надо полагать, в ближайшем будущем он все же последует. Комиссия решила направить в горотдел запрос с просьбой провести проверку расследования случая с несовершеннолетней и принять меры к разрешению ситуации в целом. Результаты депутаты ожидают услышать на внеплановом заседании, которое должно состояться на следующей неделе.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 сентября 2017

В области - новый руководитель Нацполиции

Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания

Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа

О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"

Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд

Перестановка слагаемых

Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды

Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора

Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье

13 сентября 2017

Горгаз переживает по поводу счетчиков

В Славянске появится программа строительства пандусов

Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением

На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта

На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты

Праздник в иллюстрациях

«Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города

В Славянске ищут источник зловония

Учиться по-новому: пять шагов реформы образования

Лига чемпионов: пять разгромов на старте

16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной

Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования

«Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки

Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал

Бисеров прервал гегемонию Мартынова

11 сентября 2017

Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска

По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки

Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»

В центре Славянска появится еще один магазин

В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры

Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей

Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато

Также в разделе

Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания

— 14 сентября 2017 —

В начале текущей недели в Славянском горрайонном суде был оглашен приговор по разбирательству в отношении Людмилы Шевченко, обвиняемой в нанесении Наталье Бут легких телесных повреждений.

Читать далее ⇒

На жителя Славянска, жестоко убившего собаку, завели уголовное дело

— 1 сентября 2017 —

Следственный отдел полиции Славянска 29 августа возбудил уголовное производство в отношении гражданина, уличенного в жестоком обращении с животными.

Читать далее ⇒

Трое в балаклавах ограбили заправку

— 31 августа 2017 —

Неизвестные в балаклавах ограбили автозаправочную станцию. Как сообщает пресс-служба Славянского ГО, инцидент произошел на ул. Батюка, в районе интерната №2, в ночь с 25 на 26 августа.

Читать далее ⇒

За 2 дня полицейские Славянска забрали у нерадивых родителей пятерых детей

— 31 августа 2017 —

Первое сообщение о тревожной ситуации поступило в дежурную часть горотдела 24 августа от 46-летней местной жительницы. Звонившая рассказала, что ее квартирант не отвечает на звонки, а в сдаваемой ему квартире она обнаружила пьяную женщину и малолетнюю девочку.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд»

К депутатской комиссии Славянского горсовета по вопросам законности и правопорядка, чье заседание состоялось 12 сентября, обратились жители девятиэтажки №25 на улице Батюка. Люди просят помощи в борьбе с самогонщицей, клиенты которой превратили четвертый подъезд в сущий притон.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды

Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора

Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В области - новый руководитель Нацполиции

Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа

О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Горгаз переживает по поводу счетчиков

Как отразится на назначении субсидий новое постановление правительства

В Святогорске решили вопрос льготных лекарств

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Перестановка слагаемых

Дедовщина

Метод Станиславского

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Лига чемпионов: пять разгромов на старте

16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной

«Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 сентября 2017

В области - новый руководитель Нацполиции

Суд признал Людмилу Шевченко виновной, но освободил от наказания

Славянский исполком проголосовал за создание образовательного округа

О Чернобыле и Донбассе: в "Теплице" прошел показ фильмов фестиваля "86"

Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд

Перестановка слагаемых

Раздельный сбор мусора в Славянске пытались наладить уже дважды

Директор КАТП: у предприятия нет возможности для раздельного сбора мусора

Раздельному сбору ТБО мешают тесные кухни и слабое здоровье

13 сентября 2017

Горгаз переживает по поводу счетчиков

В Славянске появится программа строительства пандусов

Вадим Лях посоветовал активисту наладить производство туалетной бумаги с собственным изображением

На Соборной площади отметили День физкультуры и спорта

На Дне города мэр Славянска поздравил нового почетного гражданина и вручил грамоты

Праздник в иллюстрациях

«Живая улица», игротека и бограч от мэра - как началось празднование Дня города

В Славянске ищут источник зловония

Учиться по-новому: пять шагов реформы образования

Лига чемпионов: пять разгромов на старте

16-й шлем Надаля, прорыв Стивенс и 3-е место Свитолиной

Медицинская мебель – разновидности, особенности выбора правильного оборудования

«Хлебороб» - ФК «Славянск»: ошибки в обороне и торжество атаки

Усик-Хук: удары ниже пояса, защита титула и выход в полуфинал

Бисеров прервал гегемонию Мартынова

11 сентября 2017

Думаем сами, решаем сами: какие знания дают школы Славянска

По какому принципу делили первоклашек в опорной школе Былбасовки

Как движется реконструкция абонотдела «Славгорводоканала»

В центре Славянска появится еще один магазин

В Славянске пронумеровали троллейбусные опоры

Запрет на охоту в зоне АТО: ситуация становится угрожающей

Передплатну кампанію на 2018 рік розпочато

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top