Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд

|14 сентября 2017
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К депутатской комиссии Славянского горсовета по вопросам законности и правопорядка, чье заседание состоялось 12 сентября, обратились жители девятиэтажки №25 на улице Батюка. Люди просят помощи в борьбе с самогонщицей, клиенты которой превратили четвертый подъезд в сущий притон.
Жительница подъезда Татьяна Гринь жалуется, что жизнь в нем стала невыносимой. Там постоянно «кучкуются» граждане асоциального вида, мимо которых страшно ходить. Детей и внуков приходится встречать на улице и провожать до дверей квартиры.
«Она живет на девятом этаже. Там в зимнее время устроен притон. Лежат фуфайки, ночуют люди. «Элементы» идут ужасные. После них страшно заходить в подъезд. Все оплевано, справляют нужду. Не мы там хозяева, а они», - возмущается женщина.
По ее словам, обращения в полицию города и области, а также к руководству администраций соответствующих уровней остались безрезультатными.
«Нам дали ответ, что ей выставили штраф в 102 гривни. За такое количество людей, которое проходит через наш подъезд, она может платить 102 гривни каждый час», - уверена Татьяна Гринь.
Жильцы утверждают, что «самогонщица» как-то обмолвилась, что за определенную мзду имеет в полиции покровительство. Называлась сумма в 2,5 тысячи гривен.
Из-за всеобщего попустительства однажды произошел вопиющий случай: некие субъекты, «отдыхавшие» в подъезде, пытались затащить в подвал 13-летнюю девочку, которая возвращалась домой. Несложно представить, какой шок пришлось пережить ребенку, однако негодяи так и остались безнаказанными. Мать пострадавшей обратилась в полицию, но там, как утверждает Татьяна Гринь, развели руками: дескать, ничего сделать не можем.
Судя по звучавшим на заседании комиссии высказываниям, доведенные до отчаяния жители готовы на самосуд, однако понимают, что в этом случае понесут уголовную ответственность.
«Мы оказались в каком-то тупике. Мы живем в правовом государстве или где? Неужели никто ничего не может сделать?» - задаются вопросом люди.
Представителей полиции на заседании не было, поэтому ситуация осталась без их комментария. Впрочем, надо полагать, в ближайшем будущем он все же последует. Комиссия решила направить в горотдел запрос с просьбой провести проверку расследования случая с несовершеннолетней и принять меры к разрешению ситуации в целом. Результаты депутаты ожидают услышать на внеплановом заседании, которое должно состояться на следующей неделе.
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Комментарии к статье «Жители многоэтажки просят разобраться с притоном, в который превратился их подъезд»
К депутатской комиссии Славянского горсовета по вопросам законности и правопорядка, чье заседание состоялось 12 сентября, обратились жители девятиэтажки №25 на улице Батюка. Люди просят помощи в борьбе с самогонщицей, клиенты которой превратили четвертый подъезд в сущий притон.