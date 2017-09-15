|15 сентября 2017
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Святогорского экс-мэра Александра Дзюбу уличили в административном правонарушении. Информация об этом появилась 12 сентября на портале прокуратуры Донецкой области.
Сотрудники Славянской межрайонной прокуратуры обеспечили рассмотрение в суде протокола о совершении экс-головой Святогорска коррупционного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 172-7 кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
В вину Александру Дзюбе вменяется то, что, пребывая в должности городского головы и являясь почетным гражданином Святогорска, он отменил своим распоряжением решение местного горсовета о внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин города Святогорска». Новая редакция документа вводила норму, согласно которой должностное лицо местного самоуправления не может пользоваться льготами, предписанными статусом почетного гражданина. Подписав отменяющее эту норму распоряжение, мэр Святогорска, по мнению прокуратуры, сам проигнорировал возникающий у него, как у должностного лица, конфликт интересов и не сообщил об этом факте в Нацбюро по предотвращению коррупции, чем нарушил антикоррупционное законодательство.
Славянский горрайонный суд поддержал позицию прокуратуры и назначил нарушителю административное взыскание в виде штрафа.
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Комментарии к статье «Александра Дзюбу оштрафовали за коррупционное деяние»
Святогорского экс-мэра Александра Дзюбу уличили в административном правонарушении. Информация об этом появилась 12 сентября на портале прокуратуры Донецкой области.